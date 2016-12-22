Владимир Путин поддержал предложение обязать авиакомпании устанавливать на все свои самолеты — как российского производства, так и иностранного — систему ГЛОНАСС

Владимир Путин (Фото: Константин Завражин / ТАСС)

Российские авиакомпании обяжут ставить на свои самолеты систему ГЛОНАСС, с таким предложением выступил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, его поддержал президент Владимир Путин. Об этом говорится в расшифровке стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.

На совещании у президента Рогозин напомнил, что все автомобили, продаваемые в России, уже оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать положение автомобиля и в случае происшествий срочно направлять к нему помощь.

«Мы предлагаем ввести аналогичную практику при приобретении российскими авиакомпаниями даже в лизинге самолетов иностранного производства и тем более производимых на территории России», — сказал Рогозин, отметив, что их необходимо будет в обязательном порядке оснащать модулями ГЛОНАСС или «в отдельных случаях ГЛОНАСС-GPS».

Эту норму глава «Роскосмоса» предложил закрепить на законодательно уровне. «Я за, — ответил ему Путин. — Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством».

1 января 2017 года вступило в силу требование об оснащении автомобилей модулями экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, однако уже 3 января правительство перенесло внедрение новой навигационной системы на начало 2018 года. По закону терминалами ЭРА-ГЛОНАСС должны оснащаться все новые модели автомобилей.

С предложением обязать авиакомпании устанавливать на самолеты систему ГЛОНАСС ранее выступил Минтранс.