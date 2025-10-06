В Англии разграбили три особняка экс-главы РАО Федотова

Три особняка находятся в престижном районе Брайтона, известном как «Голливудские холмы», и уже почти десять лет заброшены. Летом 2020 года Федотов получил в России пять лет колонии по делу о хищении 762 млн руб.

Сергей Федотов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В престижном районе Брайтона (Англия), известном как «Голливудские холмы», уже почти десять лет пустуют три особняка российского бизнесмена и бывшего главы Российской авторской организации (РАО) Сергея Федотова, осужденного в России по делу о хищении, и его бывшей жены Киры Федотовой, пишет Daily Mail. Летом 2020 года Федотов получил в России пять лет колонии по делу о хищении 762 млн руб.

Федотов известен как автор так называемого налога на Рунет — вместе с главой Союза кинематографистов Никитой Михалковым в 2014 году он предлагал ввести сбор с пользователей интернета за доступ к авторским произведениям. Летом 2017 года бизнесмен был приговорен к полутора годам колонии по делу о мошенничестве с недвижимостью. Он незаконно переписал на подконтрольные фирмы часть недвижимости РАО. Федотов вышел по УДО. В июле 2020 года экс-глава РАО был осужден на пять лет колонии за хищение 762 млн руб. Дело было связано с авторскими отчислениями на непопулярные произведения.

Как пишет таблоид, состоятельные местные жители жалуются, что три заброшенных дома портят прекрасный вид. Особняки несколько раз были разграблены, школьники разрисовывали стены граффити и устраивали там вечеринки.

Федотов приобрел первые два особняка в 2012 году за £2,8 млн (почти $3,8 млн по текущему курсу) и £1,5 млн ($2 млн), а третий — за £2,5 млн ($3,3 млн) в 2014 году, через год после свадьбы. Еще £2 млн (почти $2,7 млн) он потратил на ремонт. В 2016 году два дома бизнесмен переписал на супругу.

Рэйчел Бейтс, которая присматривает за одним из домов, рассказала газете, что три месяца назад с ней связалась жена Федотова и попросила присмотреть за одним из принадлежащих ей домов. По ее словам, дом превратили в B&B-отель (Bed and Bookfast, «постель и завтрак»), Бейтс каждый день приходит туда убираться и ей «хорошо платят». По словам женщины, она никогда не встречалась с владелицей, они общаются через WhatsApp.

В ноябре 2016 года газета The Telegraph писала, что российский бизнесмен оказался втянут в судебную тяжбу на £4 млн (почти $5,4 млн по текущему курсу) со своей бывшей женой Кирой Федотовой, после того как обвинил ее в краже ценных вещей из их домов в Великобритании. Он утверждал, что его жена вывезла скульптуры Сальвадора Дали, картины и антикварную мебель на £800 тыс. ($1 млн) на «целой колонне грузовиков» после ссоры, возникшей после распада их брака. Часть ценных вещей она перевезла в свой новый дом в Швейцарии, а остальное выставила на аукцион.

Речь, в частности, идет о трех бронзовых работах Дали, купленных по £95 тыс. (почти $128 тыс.) каждая на антикварной ярмарке в Париже, бронзовой скульптуре Лоренцо Куинна стоимостью £30 тыс. ($40,4 тыс.), картинах, гравюрах и фотографиях Дэвида Лашапеля стоимостью не менее £100 тыс. ($134,7 тыс.), а также о рыцарских доспехах и антикварной мебели стоимостью £26 тыс. ($35 тыс.), уточняло издание.

В октябре 2022 года в доме на улице Воссиусстраат в Амстердаме, который принадлежит сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу, поселились сквоттеры. Волож владеет домом через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, писали NC и Groene Amsterdammer. Весной прошлого года его исключили из санкционного списка ЕС. Тогда же сквоттеры, которые провели полтора года в доме сооснователя «Яндекса», покинули его по решению суда.