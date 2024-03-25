Сквоттеры покинули виллу Воложа спустя полтора года
Сквоттеры, которые провели полтора года в доме сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме, покинули его спустя полтора года. Об этом сообщил Telegraaf со ссылкой на адвоката бизнесмена Джона Вулфса. Две недели назад Воложа исключили из санкционного списка ЕС.
NL Times пишет, что сквоттеры передали ключи утром и уехали. Вулфс рассказал, что Волож «радостно отреагировал» на это. «Он рад, что все закончилось и что он может продолжать заниматься недвижимостью. В какой-то момент он может снова переехать туда», — заявил адвокат.
Он добавил, что пока не знает, в каком состоянии находится дом. «В апелляции говорилось, что зданию был нанесен значительный ущерб, — рассказал Вулфс, добавив, что соседи были обеспокоены скоплением мусора там. — Но у меня пока не было никаких контактов по поводу того, как это выглядит внутри».
Сквоттинг — самовольное заселение покинутых или незанятых квартир (апартаментов) либо зданий лицами, не являющимися их юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на их использование.
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