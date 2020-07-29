Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

Сергея Федотова признали виновным в хищении более 700 млн руб. Остальные фигуранты дела получили условные сроки

Сергей Федотов перед оглашением приговора в Пресненском суде (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу «Российского авторского общества» (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Федотов признан виновным в хищении 762 млн руб. Кроме него по делу проходили мать Федотова, его бывшая подчиненная Анжела Агейкина и бывший гендиректор ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании», которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Они получили условные сроки.

Прокурор запрашивал 5,5 лет колонии для Федотова и 4,5 лет для остальных фигурантов. Все они признали свою вину.

Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей, поэтому суд не мог назначить максимальное наказание.