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Американский регулятор расследует «поглощение» Twitter Илоном Маском

Комиссия по ценным бумагам США расследует «поглощение» Twitter Илоном Маском
Американский регулятор начал расследование возможных нарушений Илона Маска при покупке Twitter. В сообщении SEC говорится, что бизнесмену уже направлен соответствующий иск, также его просят явиться для дачи показаний
Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС
Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС

Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование по поводу «поглощения» Twitter американским бизнесменом Илоном Маском, передает Reuters со ссылкой на заявление комиссии.

Расследование SEC касается возможных нарушений федеральных законов США Маском при покупке акций Twitter на $44 млрд. Комиссия уже направила иск бизнесмену с требованием явиться в суд в мае 2023 года, также потребовав от него дать показания в офисе SEC в Сан-Франциско.

В сообщении регулятора говорится, что Маск сначала согласился явиться в офис 15 сентября, однако затем «выдвинул несколько ложных возражений» и сообщил SEC, что он не появится. Бизнесмен также отказался от предложения SEC провести дачу показаний в Техасе в октябре или ноябре.

Как отмечает комиссия, среди его возражений было то, что SEC якобы «пыталась преследовать» его и что его адвокату нужно время для изучения потенциально важных материалов. В свою очередь адвокат бизнесмена Алекса Спиро заявила, что SEC уже несколько раз принимала показания Маска в рамках этого «ошибочного расследования» и что этого «достаточно».

Маск купил Twitter (штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, Калифорния) осенью прошлого года, приобретя контрольный пакет акций за $44 млрд. После этого бизнесмен возглавил и сразу начал внедрять нововведения. В частности, он уволил больше половины сотрудников, переименовал соцсеть в Х, а также запланировал сделать из нее суперприложение «для всего» по образцу китайского WeChat.

11 мая 2023-го он заявил, что уйдет с поста гендиректора компании, после чего назначил на эту должность экс-главу отдела продаж в медиакомпании NBCUniversal Линду Яккарино. Как писала The Wall Street Journal, ее основной задачей будет возвращение в соцсеть рекламодателей.

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К концу мая этого года стоимость соцсети сократилась на две трети — до $15 млрд, писала The Wall Street Journal. Компания по-прежнему остается убыточной, говорил Маск в середине июля. Он связывал это с большой долговой нагрузкой и падением доходов от рекламы примерно на 50%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Twitter Илон Маск Комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC расследование
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