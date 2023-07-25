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Маск объяснил переименование Twitter и предложил «попрощаться с птичкой»

Илон Маск объяснил переименование Twitter созданием приложения «для всего»
Пришедшее на смену Twitter приложение X получит дополнительные функции, в том числе по управлению финансами, заявил Маск. Твиты теперь будут называть «иксами»
Фото: Monika Skolimowska / Global Look Press
Фото: Monika Skolimowska / Global Look Press

Переименование Twitter и отказ от логотипа с птичкой связаны с созданием приложения «для всего», получившего название Х, написал в своем аккаунте владелец компании предприниматель Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $242,4 млрд). Переименованный Twitter станет «ускорителем» для сервиса Х, в котором будут возможности для комплексных коммуникаций и управления финансами.

«Название Twitter в этом контексте не имеет смысла, поэтому мы должны попрощаться с птичкой», — написал Маск.

Старый бренд имел смысл, когда в приложении можно было общаться, размещая короткие сообщения на 140 символов, но теперь «вы можете публиковать практически все что угодно, включая несколько часов видео», заявил бизнесмен.

Отвечая на вопросы пользователей, Маск сообщил, что твиты теперь будут называться «иксами», а концепция ретвитов будет переосмыслена.

Главный исполнительный директор X Линда Яккарино (Маск объявил о ее назначении в Twitter минувшей весной) называла обновленное приложение площадкой для «неограниченной интерактивности». Сервис в том числе будет сосредоточен на аудио, видео, обмене сообщениями, платежах и банковских операциях. «X, основанный на искусственном интеллекте, соединит нас всех способами, о которых мы только начинаем мечтать», — писала она в своем аккаунте.

Twitter изменила логотип — синюю птичку на белую букву X на черном фоне — 24 июля. Маск в тот день опубликовал фотографию штаб-квартиры компании: на здание проецировали букву X.

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Маск приобрел Twitter за $44 млрд в прошлом году и сразу начал вносить в работу сервиса существенные изменения; некоторые из них вызывали критику cо стороны пользователей и привели к отток рекламодателей. Несколько месяцев назад, рассуждая о будущем Twitter, Маск говорил, что в конечном итоге надеется создать «приложение для всего» по образцу WeChat — китайской платформы, которая совмещает целый ряд функций: обмен сообщениями, платежи, вызов такси, заказ еды и другое.

Twitter по-прежнему остается убыточной компанией, говорил Маск в середине июля. Он связывал это с большой долговой нагрузкой и падением доходов от рекламы примерно на 50%.

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Twitter Илон Маск соцсети ребрендинг
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