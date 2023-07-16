Маск признал Twitter все еще убыточной компанией

Twitter по-прежнему является убыточной компанией из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки. Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск.

«У нас по-прежнему отрицательный денежный поток из-за примерно падения доходов от рекламы примерно на 50% и большой долговой нагрузки. Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе какую-либо роскошь», — написал в Twitter Маск в ответ на предложение пользователя создать более выгодные условия для содержания соцсети.

Несколько ведущих рекламодателей на сайте Twitter приостановили расходы на платформу после того, как Маск приобрел компанию из-за опасений, связанных с изменениями, которые бизнесмен может внести. В апреле предприниматель утверждал, что многие рекламодатели либо уже вернулись, либо собираются сделать это в ближайшее время.

Илон Маск приобрел Twitter в апреле 2022 года за $44 млрд. После этого он начал серьезные изменения внутри компании: провел сокращение персонала, запустил монетизацию и продажу галочек для верификации страниц (ранее их можно было получить бесплатно при подтверждении документов). После появления сообщений о планах сократить сотрудников его состояние уменьшилось на $17 млрд.

11 мая 2023-го он заявил, что уйдет с поста гендиректора компании, после чего назначил на эту должность экс-главу отдела продаж в медиакомпании NBCUniversal Линду Яккорино. Как писала The Wall Street Journal, ее основной задачей будет возвращение в соцсеть рекламодателей.