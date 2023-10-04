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На Илона Маска подали в суд с требованием $1 млн за пост в соцсети X

Житель Калифорнии подал в суд на обвинившего его в связях с Proud Boys Маска
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters)

Житель штата Калифорния 22-летний Бенджамин Броуди подал на американского бизнесмена Илона Маска иск в суд за клевету и потребовал от миллиардера $1 млн, сообщает Bloomberg. Претензии Броуди касаются поста бизнесмена в соцсети X (ранее Twitter).

24 июня в городе Портленд штата Орегон проходил ЛГБТ-фестиваль, на котором произошла драка. Как писала газета The Oregonian, некоторые из участников потасовки были одеты в одежду тех же цветов (черный и желтый), в которую одеваются члены правой группировки Proud Boys.

На видео с фестиваля, опубликованных в соцсети X, некоторые пользователи заметили, что один из участников драки похож на Броуди, который, как они выяснили, после окончания колледжа собирался работать на правительство. По одной из версий, уличная драка была спланирована властями для дискредитации правых группировок, пишет Bloomberg.

27 июня Маск прокомментировал одно из таких сообщений в своем аккаунте в X: «Похоже, один из них — студент колледжа (который хочет присоединиться к правительству)», — написал бизнесмен, добавив, что это, «вероятно, ситуация под ложным флагом». Операцией под ложным флагом называют действия, которые преподносят так, будто они были совершены другой стороной.

В иске, который подал Броуди, говорилось, что молодой человек и его семья подверглись доксингу (публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия) и нападкам в интернете. Броуди обвинил Маска в клевете и потребовал с него компенсацию в размере $1 млн.

Группировка Proud Boys появилась в 2016 году на базе аудитории читателей консервативного издания Taki's Magazine. Идеологию организации характеризуют как основанную на неонацизме. В 2020 году сторонники Proud Boys выходили на улицы для участия в митингах в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа.

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В сентябре этого года лидер Proud Boys Энрике Таррио получил 22 года тюрьмы по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Суд присяжных признал Таррио и других членов группировки виновными в заговоре с целью воспрепятствовать выполнению обязанностей конгрессом и помешать правоохранительным органам во время беспорядков.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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