Белоруссия и Таиланд стали лидерами по бронированиям на Новый год

На Новый год россияне поедут отдыхать в Белоруссию и Таиланд, а также в Москву, Петербург и Сочи. Бронировать отели на каникулы в этом году начали раньше, чем в прошлом. Цены выросли — отдых за рубежом обойдется на 50% дороже

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Белоруссия и Таиланд стали лидерами по предварительным бронированиям россиянами отелей за рубежом на предстоящие новогодние праздники. Это следует из проанализированной РБК статистики билетных агрегаторов Ostrovok.ru, «Яндекс.Путешествия» и «МТС Travel» по бронированиям, совершенным на период с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года. В России традиционно в лидерах Москва, Петербург и Краснодарский край. Глубина бронирований на Новый год значительно выросла по сравнению с прошлым годом, отметили несколько участников рынка.

Новогодний период — традиционно пиковый для продаж отелей. В этом году поездки на Новый год россияне начали бронировать раньше, чем в прошлом, когда на спрос повлияла объявленная в конце сентября частичная мобилизация. Бронировать отели на новогодние каникулы как в России, так и за рубежом туристы начали еще с конца февраля, отмечает представитель сервиса онлайн-бронирований «Яндекс.Путешествия». В конце сентября 2023-го количество бронирований выросло в 2,5 раза к предыдущему году и вернулось к допандемийному периоду, добавил он. Ранний спрос на отели и другие объекты по России на новогодние праздники заметили и в «МТС Travel». По их данным, в конце сентября спрос на предновогодние бронирования вырос на 79% к прошлому году — в сервисе отмечают, что это произошло не только за счет увеличения спроса на отдых в России, но и за счет расширения предложения у всех отечественных агрегаторов отелей после ухода иностранных платформ.

В каких странах туристы чаще всего бронируют отели

В топ-5 популярных зарубежных направлений, где россияне бронируют отели на предстоящие новогодние праздники, по данным сервиса Ostrovok.ru, лидирует Белоруссия — спросом пользуются объекты размещения в Минске, Бресте и Гродно. Вторую строчку занимает Таиланд — там число предварительных бронирований по стране выросло на 56%, чаще всего номера в отелях снимают в Бангкоке, Паттайе и на Пхукете. Замыкают пятерку Турция (Стамбул, Анталья и Аланья), ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и Италия (Рим, Милан и Болонья). Годом ранее рейтинг включал те же направления, уточнили в пресс-службе.

У сервиса онлайн-бронирований «Яндекс.Путешествия» в числе самых популярных стран по предварительным бронированиям на Новый год — Белоруссия, ОАЭ, Таиланд, Абхазия и Турция. В прошлом году вместо ОАЭ и Турции в пятерке были Узбекистан и Италия.

По данным сервиса бронирований «МТС Travel», абсолютным лидером по числу забронированных отелей на Новый год стала Белоруссия — на эту страну, по данным сервиса, приходится 7% от всех бронирований и по России, и по странам СНГ (туда помимо двух стран входят Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан). Также самостоятельные путешественники из России бронируют на новогодние каникулы отели в Абхазии и Узбекистане, уточнили в «МТС Travel». За год число ранних бронирований на каникулы в ближнем зарубежье выросло почти в три раза. На направлениях дальнего зарубежья россияне чаще бронируют отели в Турции и ОАЭ, но их количество пока небольшое относительно спроса на отдых в России и странах СНГ, добавили в пресс-службе.

Как изменились цены в отелях за границей Средняя стоимость забронированной ночи на Новый год в отелях за рубежом, по данным Ostrovok.ru, составляет 10 тыс. руб. — на 51% выше, чем в прошлом году (6,6 тыс. руб.). Значительное увеличение средней стоимости ночи в зарубежных отелях может быть связано с ростом курса валют, предполагают в пресс-службе Ostrovok.ru. В Белоруссии одна ночь обойдется в среднем в 7,7 тыс. руб. — на 45% больше к аналогичному периоду прошлого года (5,3 тыс. руб.). В Таиланде стоимость ночи составила 8,4 тыс. руб., почти в два раза больше год к году (4,3 тыс. руб.). Ночь в отеле в ОАЭ в этом году стоит 31,3 тыс. руб. — в 1,8 раза больше, чем в прошлом (16,9 тыс. руб.). Меньше всего цена выросла в Италии — на 26%, до 11,1 тыс. руб.: в прошлом году 8,8 тыс. руб.

Какие страны пользуются спросом у туроператоров

У турфирм, предлагающих комплексные путевки с отелями, перелетом и другими услугами, туры с выездом в конце декабря активно бронируются уже сейчас, тогда как в прошлом году люди покупали билеты на новогодние праздники позднее — ближе к ноябрю, рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Среди популярных международных направлений на Новый год лидируют Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Шри-Ланка и Мальдивы, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, после увеличения авиационной перевозки стало больше предложений по Кубе. Туристы готовы рассматривать и новые направления — из новинок сезона Горин выделяет Маврикий и Гонконг, куда появились прямые рейсы из России, а также Индонезию.

На фоне падения рубля туры за рубеж подорожали, признает Мурадян. Не так заметно, как по другим направлениям, выросли в цене путевки в ОАЭ, которые достаточно обеспечены авиаперевозкой и где отельеры не стали значительно повышать цены в долларах. По словам Мурадяна, неделя отдыха с заездом 31 декабря в отеле пять звезд обойдется:

на Пальма-Джумейре в Дубае — от 418 тыс. руб. за двоих;

— от 418 тыс. руб. за двоих; на Шри-Ланке — в 240 тыс. руб. на двоих;

— в 240 тыс. руб. на двоих; на Мальдивах новогодние праздники — это пик высокого сезона, поэтому места в отелях ограничены, начиная с католического Рождества, а цены при заезде до Нового года — от 430 тыс. руб. за двоих;

новогодние праздники — это пик высокого сезона, поэтому места в отелях ограничены, начиная с католического Рождества, а цены при заезде до Нового года — от 430 тыс. руб. за двоих; цены на Маврикии в новогодние праздники сопоставимы с Мальдивами — от 500 тыс. руб. за двоих.

Тур в Стамбул на пять дней с проживанием в отеле пять звезд с захватом новогодней ночи обойдется в 200 тыс. руб. на двоих, добавляет Мурадян. В первые дни января ценник, по его словам, снижается примерно на 10%.

Как изменились цены на отдых в России В России на Новый год можно отдохнуть дешевле. Так, средняя стоимость проживания за одну ночь в отелях на новогодние праздники, по данным Ostrovok.ru, составляет 6 тыс. руб., что на 12% выше к прошлому году (5,4 тыс. руб.). В Петербурге средняя стоимость номера на каникулы выросла на 20% год к году — до 5,2 тыс. руб., а в Москве — до 5,8 тыс. руб. за ночь, на 18% дороже к прошлому году (4,9 тыс. руб.). Провести Новый год в Краснодарском крае обойдется дороже: номер стоит в среднем 7,7 тыс. руб. — на 12% дороже год к году (6,9 тыс. руб.). У туроператора «Алеан» цены на зимние туры в Кавминводах выросли на 15% год к году, в Сочи в 20-х числах декабря цены вырастут на 10–15%. А в Геленджике и Анапе стоимость зимних туров на новогодние праздники будет на уровне летних. Туры в Шерегеш вырастут в пределах 10%. Абсолютных цифр туроператор не приводит.

Куда туристы поедут отдыхать в России

Среди популярных внутренних направлений на Новый год, по данным Ostrovok.ru, лидирует Петербург: число бронирований уже выросло на 26% к предыдущему году. На втором месте Москва, где бронирования находятся на уровне прошлого года. На третьем — Краснодарский край: самые популярные города по количеству бронирований на праздники — Сочи, Эсто-Садок и Красная Поляна. Также в числе востребованных направлений Калининградская область, где количество бронирований увеличилось на 43% год к году. Замыкает пятерку лидеров Татарстан — число бронирований в регионе выросло на 23% к прошлому году.

У «МТС Travel» на Новый год чаще всего бронируют жилье в Москве — на долю столицы приходится 13% всех бронирований по России. В числе популярных направлений — Петербург (8% от всех броней), Казань (6%), Нижний Новгород (5%) и Калининград (4%). Сочи занимает лишь шестую позицию в рейтинге, незначительно уступая Калининграду.

Клиенты туроператоров в отличие от самостоятельных туристов чаще всего бронируют новогодние поездки в Краснодарский край. Например, у турфирмы «Алеан» около 39% всех продаж на Новый год приходится на большой Сочи. На втором месте Кавминводы, куда продано 16% от всех новогодних туров по России, 6% приходится на Подмосковье. При этом в лидерах по приросту заездов на новогодние даты оказался Шерегеш — число бронирований увеличилось в 2,7 раза к прошлому году. В Подмосковье и большом Сочи количество бронирований выросло в два раза год к году, а в Абхазии — на 67%.

По данным туроператора «Дельфин», в этом году в топ-5 популярных направлений отдыха вошли Краснодарский край, Великий Устюг, Кавказские Минеральные Воды, Петербург и города Золотого кольца.