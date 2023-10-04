Росстат зафиксировал резкое снижение стоимости перелета в августе

Стоимость перелета на 1000 км экономклассом по России в августе 2023 года упала сразу на ₽1 тыс., но все равно осталась на максимальном уровне для этого месяца. Цены продолжат снижаться, но нового роста можно ожидать к Новому году

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Стоимость перелета по России в экономическом классе в расчете на 1 тыс. км пути в августе 2023 года составила 6556,21 руб. Это на 1083 руб. меньше, чем было в июле, — максимальное снижение в денежном выражении между двумя месяцами, следует из данных Росстата. Тем не менее стоимость перелета в последний летний месяц стала максимальной для августа с 2011 года. Предыдущий рекорд ведомство зафиксировало в августе 2010-го — 6892,51 руб.

По информации сервиса «Яндекс.Путешествия», средняя стоимость авиабилета по России, купленного в августе, сократилась на 2030 руб., до 13 650 руб. в обе стороны. Стоимость авиабилетов туда-обратно на внутренние рейсы составила 15 690 руб., что на 7% ниже уровня июля, приводит свои данные управляющий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова. Билетный агрегатор Aviasales также зафиксировал снижение среднего чека при покупке авиабилетов на 7%, сообщил его представитель.

В пресс-службе Минтранса отказались комментировать цены, сославшись на отсутствие у ведомства окончательных данных за август. РБК направил запросы в пресс-службы «Аэрофлота», «Победы», «России», S7, «Уральских авиалиний», Utair и других крупных перевозчиков.

Как Росстат оценивает стоимость авиабилетов Показатель «Полет в салоне экономического класса самолета в расчете на 1 тыс. км пути» используется специалистами Росстата для расчета индекса потребительских цен. Он рассчитывается на основе данных из 282 российских городов. По оценкам ведомства, две трети рейсов и билетов, которые попадают в мониторинг цен Росстата, — это перелеты в Москву. В случае если нет рейсов в столицу, регистраторы фиксируют цены на прямые перелеты в крупные российские города на регулярных рейсах, пояснили РБК в пресс-службе ведомства. Специалисты Росстата наблюдают за динамикой стоимости билетов как через интернет, так и приезжая в билетные кассы в аэропортах вылета, чтобы ознакомиться с реальными ценами. Средняя цена на авиабилеты рассчитывается на основании алгоритма: в выборку попадают билеты минимум на три—пять рейсов, которые рассчитаны на вылет через 15 дней, десять дней и три дня, чтобы учесть ценовые изменения, связанные со сроком полета. При оценке стоимости перелета ведомство не учитывает распродажи билетов длительностью менее семи дней, а также билеты для специальных категорий граждан (пенсионеры, студенты, семейные перевозки и т.п.), сообщили РБК в пресс-службе крупнейшей частной российской авиакомпании S7. Все это приводит к расхождениям данных перевозчиков и ведомства, указали там. В июне в Минтрансе сообщили о совместной работе с Минэкономразвития, Росстатом и ФАС над новой единой методологией оценки стоимости авиабилетов. По словам представителя Минтранса, сейчас она находится на рассмотрении в Росстате. «Единая методика нужна для того, чтобы не получалось, что Росстат видит повышение цен, ФАС указывает на недопустимость [их роста], а Минтранс отчитывается, что на самом деле цены не растут», — объясняет исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Почему упали цены

В гражданской авиации август традиционно входит в так называемый высокий сезон, когда спрос на перевозки находится на пике из-за отпусков, школьных и студенческих каникул. Именно в августе суммарный пассажиропоток российских авиакомпаний достигает годового максимума: в 2023-м перевезено 11,816 млн человек (плюс 4,5% к августу 2022-го), следует из данных Росавиации.

На фоне растущего спроса стоимость перелета по России в салоне экономкласса в августе обычно выше, чем в июле. С 2000 года, по данным Росстата, цена в этом месяце была ниже июльской только четыре раза: в 2009, 2011, 2022 и 2023 годах. Но в первых двух случаях разница не превышала 100 руб., а в августе 2022 года действовали дополнительные бюджетные субсидии перевозчикам, выделенные в том числе для сохранения доступности перевозок на фоне санкций, введенных против России за спецоперацию на Украине. Российские перевозчики лишились возможности летать в Евросоюз, покупать западную авиатехнику и получать услуги по ее ремонту. С 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года авиакомпании получили на эти цели около 125 млрд руб. В ноябре прошлого года глава Минтранса Виталий Савельев отмечал, что на этом фоне в высокий летний сезон средний тариф авиакомпаний в экономклассе был снижен по сравнению с 2021 годом.

Снижение тарифов по ряду направлений в этом году в пресс-службе авиакомпании «Ижавиа» связывают с сезонным спадом спроса, начинающимся в конце августа, и стремлением поддержать объем продажи авиабилетов, а также изменением конкурентной среды. Отмена антисанкционных субсидий могла стимулировать компании в пиковый месяц более активно бороться за доли растущего рынка, ориентируясь в большей мере на заполняемость салона и количества перевезенных пассажиров для улучшения финансовых показателей, рассуждает авиационный эксперт Григорий Померанцев. Снижение стоимости перелета в экономклассе в августе вполне закономерно с учетом стабилизации рынка, на котором растущая конкуренция побуждает перевозчиков к более эластичному ценообразованию, объясняет он. Август традиционно является одним из пиковых периодов, когда авиакомпании максимально задействуют имеющиеся емкости в стремлении максимизировать выручку перед входом в более низкий осенний сезон, отметил Померанцев.

Что будет с ценами

Данные Росстата о стоимости перелета в сентябре пока не опубликованы. По информации сервиса «Яндекс.Путешествия», средняя стоимость авиабилета по России в обе стороны, купленного в сентябре, сократилась на 19% (1650 руб.), до 11 тыс. руб. Но, по данным «Аэроклуба», в сентябре средняя стоимость авиабилетов в салоне бизнес-класса выросла к уровню августа на треть, в экономклассе — на 5%. «Сейчас мы наблюдаем скорее снижение цен. Развитие международной сети позволяет нам регулярно объявлять распродажи», — заявил в интервью РБК в начале сентября глава лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук.

Однако гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума в середине сентября, что с учетом окончания высокого сезона цены более-менее стабилизировались. «До конца года точно не ожидаем существенных отклонений», — прогнозировал он. До конца 2023 года цены билетов останутся на текущем уровне в условиях санкционного давления, роста стоимости авиакеросина и при сокращающемся спросе, пояснили в пресс-службе «Ижавиа».

Тыщук отметил, что на перевозчиков большое влияние оказывает рост себестоимости полетов — подорожали аэронавигационные услуги, топливо, а также обслуживание практически во всех российских аэропортах. Рост цен на топливо и инфляционное давление в целом превышают те меры господдержки, которые были на рынке в 2022–2023 годах, замечает директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Элина Кулиева. Она прогнозирует значительный рост цен на внутрироссийские перевозки по итогам 2023 года — на 10–20%.

Средняя стоимость авиабилетов на внутренних направлениях по итогам 2023 года может вырасти на уровень инфляции, предположил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. По последнему прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2023 года составит 6–7%. «По международным направлениям ситуация чуть более сложная, так как в прошлом году были пиковые периоды спроса, что сказывалось на уровне цен», — добавил Гущин. В АКРА ожидают увеличения цен на международных линиях на 20–30%.

Цены будут плавно снижаться до середины декабря, вслед за чем начнется всплеск на новогодние каникулы, считает Олег Пантелеев. В прошлом году в декабре перед каникулами средний чек был на 27% выше, чем в ноябре, что объясняется традиционно высоким спросом в этот период, напоминает представитель Aviasales.

В следующем году с учетом достигнутой базы 2023 года рост цен на авиабилеты будет на уровне инфляции, заявил журналистам Александровский. Но это возможно только в том случае, если не будет какого-то экстремального роста других расходов — на керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и т.д., уточнил он. В среднесрочной перспективе все равно стоит ожидать роста стоимости перелетов из-за возросших издержек, в том числе на техническое обслуживание судов, считает старший менеджер консалтинговой компании НЭО Артем Максименко. «На международные авиаперелеты цены будут также зависеть и от падения курса национальной валюты», — заметил он.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития, Росстата и Федеральной антимонопольной службы.