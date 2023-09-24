Подорожавший отдых отпугнул часть россиян от летних поездок в Турцию

Летом 2023 года Турцию посетили 2,5 млн россиян — на 19% больше, чем в прошлом году. Но из-за ослабления рубля, уменьшения числа рейсов и повышения цен в отелях Турции турпоток из России пока не достиг доковидного уровня

Фото: Chris McGrath / Getty Images

За три летних месяца 2023 года Турцию посетили 2,56 млн россиян — на 19% больше, чем в июне—августе предыдущего года, следует из данных Министерства культуры и туризма республики. Показатель этого лета оказался самым высоким после начала пандемии: для сравнения в июне—августе 2022 года граждане России совершили в Турцию 2,15 млн поездок. За тот же период 2021 и 2020 годов, когда международное авиасообщение было ограничено из-за борьбы с коронавирусной инфекцией, турецкая статистика зафиксировала прибытие в страну лишь 1,8 млн и 454 тыс. россиян соответственно.

Хотя относительно предыдущих трех летних сезонов поток россиян в Турцию и вырос, пока он все равно не достиг уровня допандемийного 2019 года. Тогда за июнь—август Турцию, согласно статистике Минкультуры республики, посетили 3,16 млн граждан России — на 23,4% больше, чем этим летом.

Сколько россиян посетили Турцию с начала года

По итогам первых восьми месяцев 2023 года россияне лидировали по числу поездок в Турцию относительно граждан других стран. В январе—августе республику, по данным турецкой статистики, посетили 4,35 млн россиян. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в страну приехали 3 млн граждан России.

Доля россиян среди всех прибывших в Турцию за восемь месяцев 2023 года превысила 13%. На втором месте по числу поездок в Турцию были граждане Германии (4,08 млн), а тройку лидеров замыкала Великобритания (2,65 млн). Чаще всего иностранцы приезжали в Стамбул, где число гостей за восемь месяцев достигло 11,5 млн человек — это 34% от всего иностранного потока в страну.

В общем числе россиян, которых статистика фиксирует как прибывших в Турцию, необходимо учитывать транзитных путешественников, совершающих пересадку в Стамбуле на рейсы в другие страны, обращает внимание вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. На то, что число пересечений границы с Турцией не отражает картину реального турпотока из России, обращали внимание и в Ассоциации туроператоров России (АТОР): основной прирост потока в Турции, зафиксированный в этом году, произошел именно за счет коротких транзитных поездок через аэропорт Стамбула. Этот город стал «хабом» для российских путешественников, после того как ЕС в феврале 2022 года в ответ на специальную военную операцию на Украине закрыл свое небо для российских самолетов.

Почему число турпоездок не восстановилось до уровня 2019 года

Турция — наиболее популярное у наших соотечественников направление зарубежного отдыха. В начале 2023 года продажи путевок на этом направлении у туроператоров показывали снижение. Но уже в июне Турция вышла на первое место по спросу: на долю этой страны у турфирм и агрегаторов пакетных туров приходилось от 35 до 65%, отмечали в РСТ.

Туроператоры возлагали на Турцию надежды, поскольку в начале сезона объем авиаперевозки в эту страну из России вырос на 50% по сравнению с 2022 годом, указывает Горин. Если в 2022 году в пиковый сезон в Турцию выполнялось 750 рейсов в неделю, в этом году максимальная согласованная квота увеличилась до 1,2 тыс. рейсов в неделю — они летали из 22 российских городов в пять турецких.

Но объемов авиаперевозки на турецкие курорты не хватало, чтобы достигнуть показателей, которые были в 2019 году, отметили в пресс-службе туроператора «Интурист». До пандемии у «Интуриста» полетная программа в Анталью выполнялась из 24 городов России, а в Даламан — из восьми. В этом году, как уточнили в пресс-службе, в Анталью летают рейсы всего из 15 городов России и из трех — в Даламан. Также в 2019 году «Интурист» ежедневно отправлял из Москвы в Анталью шесть собственных рейсов, но в этом году блоки мест были только на трех-четырех рейсах в день. Как объясняет представитель туроператора, это связано с тем, что многие российские, в том числе чартерные перевозчики, не могут летать заграницу из-за санкций.

Что случилось с авиасообщением В марте 2022 года президент России Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. После этого Евросоюз запретил полеты 20 авиакомпаниям, сертифицированным в России из-за «несоответствия международным стандартам безопасности». Вслед за этим Турция с 1 ноября 2022 года запретила российским самолетам с двойной регистрацией пролет через воздушное пространство страны.

Кроме того, квоты на авиаперевозку летом начали сокращаться из-за снижения спроса на турецком направлении на фоне высоких цен и ослабления курса рубля, обращает внимание Горин. На фоне «определенных ожиданий» со стороны владельцев гостиниц цены в отелях Турции этим летом оказались «перегреты», говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов. По оценкам АТОР, летом 2023 года проживание в отелях Турции подорожало на 20% к прошлому году.

Завышенные цены в отелях «оттолкнули» многих туристов, указывает Прасов. Вдобавок на стоимости отдыха сказалось резкое ослабление курса рубля относительно доллара и евро. В августе средняя стоимость путевки в Турцию достигла примерно 183 тыс. руб., приводит данные Горин. По итогам лета 2023 года Турция оказалась в числе самых дорогих туристических направлений, констатировала АТОР. Это произошло впервые за всю историю туризма, так как Турция всегда считалась массовым и доступным направлением, отмечала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.