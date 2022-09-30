«Окно возможностей»: как идет импортозамещение на косметическом рынке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Уход с российского рынка ключевых зарубежных игроков парфюмерно-косметической отрасли открыл для отечественных производителей «окно возможностей». По данным Минпромторга, российские производители уже обеспечивают попадание на полки магазинов парфюмерно-косметической продукции на сумму до 0,5 трлн руб. В течение ближайших трех лет производство сможет показать дву- или даже трехкратное увеличение объемов, рассчитывают в ведомстве. Ускорить импортозамещение на рынке косметики и парфюмерии призваны меры государства в рамках правительственной инициативы «Покупай российское».

После введения санкций со стороны стран Запада ряд зарубежных компаний по производству косметики и парфюмерии объявили о приостановке деятельности или уходе из России. Среди них: американская компания Estée Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty), французский L’Oréal (бренды Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy), немецкий Henkel (бренды Schwarzkopf, Fa, Taft, Brillance, Natural Styling) и другие. В то же время остались крупные отечественные бренды со своими аналогами, которые участвуют в программах господдержки. Среди них, например, — компания Faberlic (производит в том числе товары первой необходимости, включая средства по уходу за лицом, телом и волосами, бытовую химию), R.O.C.S (производит продукцию по уходу за полостью рта, косметику, медицинские изделия, ингредиенты и фармацевтические субстанций), ОАО «Компания Арнест» (бренды Прелесть, Прелесть Professional, Deonica, Symphony, New Generation и др).

По итогам первой половины 2022 года в России произвели 1,14 млрд единиц парфюмерно-косметической продукции, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Кроме того, аналитики сервиса для интернет-магазинов CloudPayments фиксируют рост спроса на российскую косметику. Их исследование показало, что в июне-июле 2022 года спрос на продукцию отечественных производителей вырос на 58% к аналогичному периоду 2021 года, а онлайн-покупок таких продуктов стало больше на 71%. Онлайн-спрос на иностранную косметику, напротив, упал на 41%.

Рынок после санкций

«Производство парфюмерии и косметики в нашей стране по большинству товарных наименований напрямую зависит от поставок иностранного сырья. Импортозависимость оценивается как очень высокая, порядка 80–90%, — объясняет директор Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрей Самойлов. — Поэтому первое, с чем столкнулись отечественные компании, — это нарушения в поставках сырья, где происходит либо существенное удорожание компонентов, что ведет к повышению конечной стоимости продукта, либо приостановка производства по ряду наименований за неимением альтернатив». Сырье, используемое в производстве парфюмерии и косметики, в основном импортировалось из ЕС, США, Японии, Южной Кореи. Основную долю импорта формировал ЕС, говорится в исследовании Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка.

Вторым вызовом для отечественных производителей, рассказывает Самойлов, стала пересборка логистических цепочек. Так как традиционно часть компонентов поступала из ныне «недружественных стран», то для обеспечения бесперебойных поставок пришлось осваивать новые, зачастую «более сложные и дорогие» маршруты, объясняет эксперт.

«На примере состоящих в нашей ассоциации компаний мы видим, что процесс решения возникающих сложностей преодолевается. Существенную роль в этом играет переориентация на поставки части сырья из стран Азии и запуск новых сырьевых производств (или модернизация действующих) на территории России. Это способствует и росту доли российских компаний на нашем рынке, у которых есть компетенции в производстве парфюмерии и косметики. В условиях роста цен на западные продукты люди активнее переходят отечественные бренды», — добавил Самойлов.

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Какая помощь нужна рынку

Директор Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии уверен, что для развития отечественного рынка усилий одного бизнеса недостаточно, производителям нужна помощь государства: «Мы видим, что государство в лице Минпромторга и других профильных структур активно поддерживает отрасль. Оперативно было введено обнуление ввозных таможенных пошлин для целого ряда сырьевых компонентов, что позволило компенсировать часть затрат компаниям». Кроме того, был запущен ряд программ, предоставляющих льготные кредиты и займы на модернизацию производства, а также увеличен объем субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), говорит эксперт. Власти также готовы поддержать бизнес в наращивании производства через программы «Национальных проектов России».

На апрельском совещании по развитию парфюмерно-косметической отрасли Минпромторг подчеркивал, что необходимо продолжать предоставлять системные и отраслевые меры поддержки, устранять административные барьеры и расширять программы региональных фондов развития промышленности. В частности, было объявлено, что правительство утвердило распределение по 54 регионам дополнительных 3,7 млрд руб., которые в том числе можно будет использовать на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Представители парфюмерно-косметической отрасли на совещании заявили, что ожидают от государства и мер по упрощения их доступа в российский ретейл.

Где брать сырье

Проблему зависимости от импортных компонентов призваны решить меры по поддержке отечественных сырьевых производителей. «Уже сегодня мы видим, что в России более широкой линейкой начали производиться ПАВы (поверхностно-активные вещества) как необходимый ингредиент во многих позициях. Инициирован запуск ряда производств для упаковки парфюмерно-косметической продукции. Например, будет создано производство флаконов и пульверизаторов для парфюмерии», — приводит примеры Андрей Самойлов.

Ранее Минпромторг сообщал, что вместе с советом по развитию парфюмерно-косметической промышленности и крупнейшими производителями определил топ-10 наиболее востребованных позиций сырья и пытается настроить технологические цепочки, чтобы создать производство таких продуктов. «Уже сделана выборка наиболее востребованных отечественными компаниями компонентов, запуск производства которых является приоритетным, — добавил Самойлов. — Если хотя бы часть из них начать производить в России, уровень зависимости существенно снизится. Важно только, чтобы отечественные компоненты были конкурентны по цене и качеству».



Кроме того, производители ищут альтернативные источники сырья из других стран и налаживают связи с новыми поставщиками. «Первое время после введения санкций мы жили на запасах, но одновременно занимались поиском новых поставщиков: сейчас уже удалось найти сырье в Китае и Индии, есть надежда и на турецких производителей. Сейчас уже переписано большинство рецептур под компоненты новых поставщиков», — рассказывал в июне генеральный директор косметической компании Mixit Андрей Крищнев.

Узнаваемость российских брендов

«У отечественных парфюмерно-косметических компаний сейчас есть шанс нарастить свою рыночную долю с нынешних 27% до более чем 50%», — говорит Самойлов. При этом он указывает на важность поддержки со стороны государства в части повышения узнаваемости и престижа российской косметики: «В этом году Минпромторг оказал рекламную поддержку производителям, и мы надеемся, что данная мера приобретет системный характер».

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова добавляет, что сейчас специализированные парфюмерные сети начинают вводить в ассортимент отечественные бренды и «активно продают 50 отечественных брендов». По ее словам, за последние десять лет отношение потребителей к российской косметике изменилось: «В конце 1990-х — 2000-х годах у нас были стереотипы, что тушь обязательно должна быть итальянская, духи — французские, крем — швейцарский или немецкий. Новое поколение потребителей больше смотрит на состав, соответствие бренда их этическим соображениям и образу жизни и уже не выбирает продукцию по стране производства».

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, текущая ситуация станет хорошим стимулом к улучшению качества собственного сырья для внутреннего производства, а впоследствии — для вывода на рынок малоизвестных российских брендов уходовой и декоративной косметики, которые не могли этого сделать ранее из-за сильной конкуренции.

Еще в одном исследовании, которое весной 2022 года проводил Центр макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ, отмечается, что драйвером в импоротозамещении на российском рынке может стать органическая косметика. «В России рынок органической косметики находится на начальном этапе становления, а это значит, что за счет эффекта низкой базы вероятен кратный рост производства. Уход ряда крупных заграничных брендов отразился на потребительском поведении россиян, сдвинув спрос на отечественные продукты, в том числе на органику», — уверены аналитики РСХБ.