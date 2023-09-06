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Бизнес ,  
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SpaceX одолжила Маску $1 млрд одновременно с его покупкой Twitter

WSJ: SpaceX одолжила Маску $1 млрд одновременно с его покупкой Twitter
Маск во время покупки Twitter занял сумму у подчиненной ему SpaceX, которая тогда сама искала крупные инвестиции, а бизнесмен призывал к экономии. Инвесторы уже задавались вопросом финансирования SpaceX сторонних проектов Маска
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск взял в долг $1 млрд у космической компании SpaceX, в которой является генеральным директором, примерно в то же время, когда купил соцсеть Twitter за $44 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на полученные документы.

Маск купил Twitter в октябре. Цель кредита в документах не уточняется, он был выплачен с процентами в ноябре.

При этом заем был выдан в то время, когда SpaceX делала крупные инвестиции в ракетную программу Starship и программу спутниковой связи Starlink. Компания привлекала крупные суммы от инвесторов, а Маск призыв сотрудников следить за тратами. Бизнесмен в конце 2021-го предупреждал, что SpaceX может столкнуться с банкротством в связи со значительными вложениями.

Кроме того, SpaceX отдала Маску значительную часть собственного капитала, отмечает издание. На конец 2022-го у компании было $4,7 млрд наличными и ценными бумагами. Кредит составлял 11% от $9 млрд собственного капитала, следует из данных регуляторов.

Маск — крупнейший акционер SpaceX. Под его контролем 42% акций и 79% голосов.

Маск и прежде занимал у SpaceX. В 2009 он одолжил у компании $20 млн, чтобы помочь Tesla, столкнувшейся в те времена с трудностями. Долг погасил с процентами — вернул $23,8 млн. В 2015 и 2016 годах SpaceX инвестировала $330 млн в облигации, выпущенные компанией SolarCity, председателем и крупнейшим акционером которой был Маск. Позже компания была приобретена Tesla.

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В 2018-м некоторые инвесторы SpaceX задавались вопросом, почему ее ресурсы направляются на работу другой компании миллиардера, Boring, без одобрения совета директоров. Первоначально более 90% акций Boring достались Маску, остальные — ее первым сотрудникам, но после возмущения инвесторов, выяснила WSJ, SpaceX получила около 6% акций Boring, «исходя из стоимости земли, времени и других ресурсов, вложенных с момента создания компании».

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года

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