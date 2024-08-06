Власти отказали Efes в покупке российского бизнеса AB InBev Efes
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 июня отказала Efes Breweries International BV (через нее по всему миру работает турецкий производитель пива Anadolu Efes) в покупке доли в голландской AB InBev Efes BV. Эта компания — совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev, которое управляет их российским бизнесом через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех» (бренды Bud, Hoegaarden, «Клинское» и другие). О результатах заседания комиссии, которое проводил глава Минфина Антон Силуанов, РБК рассказали три источника, знакомые с его результатом.
О том, что Anheuser-Busch InBev решила продать свою неконтролирующую долю в российском бизнесе турецкому партнеру, бельгийская компания сообщила еще в апреле 2022 года. В декабре 2023 года стороны достигли соглашения. Предполагалось, в частности, что после закрытия сделки Anadolu Efes станет единственным владельцем российского бизнеса. Согласно анонсированному плану, расчеты за сделку должны быть отложенными и зависеть от результатов работы СП.
Согласовать сделку с российскими властями стороны, как уточняют собеседники РБК, должны были на основании требований указов президента (№ 618 и № 737), устанавливающих их особый порядок проведения для резидентов из недружественных стран.
Причины отказа источники РБК не уточняют. В правительстве перенаправили вопросы в Минфин, в котором в свою очередь от комментариев отказались. «Сделка подлежит обязательному согласованию регулирующих органов и российского правительства, этот процесс продолжается», — заявили РБК в Anadolu Efes. Бизнес в России продолжает работать в обычном режиме под руководством Anadolu Efes, уточнили в турецкой компании. РБК также направил запрос в Anheuser-Busch InBev и саму AB InBev Efes.
Как сообщал со ссылкой на KPMG Bloomberg, стоимость всего российского бизнеса AB InBev Efes BV оценивалось в $1,1–1,3 млрд. AB InBev Efes принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса в России. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 11,4%, до 108,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла с 12,3 млрд руб. годом ранее до 16,7 млрд. В 2023 году AB InBev Efes произвела 23,2 млн гл пива, а также 527,7 тыс. гл кваса, сидра и воды.
AB InBev Efes — последнее из трех крупнейших в стране пивоваренных предприятий, которое до сих пор контролируют зарубежные компании. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, датская Carlsberg Group, которой принадлежит российская пивоваренная компания «Балтика», сообщила о намерении полностью уйти из страны. Перед этим она остановила инвестиции в производство в России.
В июне 2023 года в Carlsberg Group заявили, что нашли покупателя на «Балтику», включающую восемь пивоваренных заводов. Название покупателя не указывалось. Но уже через месяц — в июле 2023 года — «Балтика» перешла во временное управление Росимущества, а ее президентом стал Таймураз Боллоев, который уже занимал эту должность в 1991–2004 годах.
В августе 2023 года голландская Heineken продала свой российский бизнес, включавший семь пивоваренных заводов в стране, производителю лака для волос «Прелесть» и инсектицида «Дихлофос» Arnest Group. Цена покупки бизнеса Heineken Russia составляет €1 за 100% акций, сообщал тогда иностранный производитель. Впоследствии президент Arnest Group Алексей Сагал пояснил РБК, что пивной актив обошелся компании в 11,5–12 млрд руб. — столько составляла задолженность российского подразделения перед голландской материнской компанией.
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