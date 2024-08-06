Власти отказали Efes в покупке российского бизнеса AB InBev Efes

Российские власти не разрешили турецкой Anadolu Efes купить долю у бельгийской AB InBev в их совместном российском бизнесе. Иностранные компании договорились о сделке в декабре 2023 года

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 июня отказала Efes Breweries International BV (через нее по всему миру работает турецкий производитель пива Anadolu Efes) в покупке доли в голландской AB InBev Efes BV. Эта компания — совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev, которое управляет их российским бизнесом через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех» (бренды Bud, Hoegaarden, «Клинское» и другие). О результатах заседания комиссии, которое проводил глава Минфина Антон Силуанов, РБК рассказали три источника, знакомые с его результатом.

О том, что Anheuser-Busch InBev решила продать свою неконтролирующую долю в российском бизнесе турецкому партнеру, бельгийская компания сообщила еще в апреле 2022 года. В декабре 2023 года стороны достигли соглашения. Предполагалось, в частности, что после закрытия сделки Anadolu Efes станет единственным владельцем российского бизнеса. Согласно анонсированному плану, расчеты за сделку должны быть отложенными и зависеть от результатов работы СП.

Согласовать сделку с российскими властями стороны, как уточняют собеседники РБК, должны были на основании требований указов президента (№ 618 и № 737), устанавливающих их особый порядок проведения для резидентов из недружественных стран.

Причины отказа источники РБК не уточняют. В правительстве перенаправили вопросы в Минфин, в котором в свою очередь от комментариев отказались. «Сделка подлежит обязательному согласованию регулирующих органов и российского правительства, этот процесс продолжается», — заявили РБК в Anadolu Efes. Бизнес в России продолжает работать в обычном режиме под руководством Anadolu Efes, уточнили в турецкой компании. РБК также направил запрос в Anheuser-Busch InBev и саму AB InBev Efes.

Как сообщал со ссылкой на KPMG Bloomberg, стоимость всего российского бизнеса AB InBev Efes BV оценивалось в $1,1–1,3 млрд. AB InBev Efes принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса в России. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 11,4%, до 108,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла с 12,3 млрд руб. годом ранее до 16,7 млрд. В 2023 году AB InBev Efes произвела 23,2 млн гл пива, а также 527,7 тыс. гл кваса, сидра и воды.

AB InBev Efes — последнее из трех крупнейших в стране пивоваренных предприятий, которое до сих пор контролируют зарубежные компании. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, датская Carlsberg Group, которой принадлежит российская пивоваренная компания «Балтика», сообщила о намерении полностью уйти из страны. Перед этим она остановила инвестиции в производство в России.

В июне 2023 года в Carlsberg Group заявили, что нашли покупателя на «Балтику», включающую восемь пивоваренных заводов. Название покупателя не указывалось. Но уже через месяц — в июле 2023 года — «Балтика» перешла во временное управление Росимущества, а ее президентом стал Таймураз Боллоев, который уже занимал эту должность в 1991–2004 годах.

В августе 2023 года голландская Heineken продала свой российский бизнес, включавший семь пивоваренных заводов в стране, производителю лака для волос «Прелесть» и инсектицида «Дихлофос» Arnest Group. Цена покупки бизнеса Heineken Russia составляет €1 за 100% акций, сообщал тогда иностранный производитель. Впоследствии президент Arnest Group Алексей Сагал пояснил РБК, что пивной актив обошелся компании в 11,5–12 млрд руб. — столько составляла задолженность российского подразделения перед голландской материнской компанией.