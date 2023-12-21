Новый владелец российских заводов Heineken объяснил сумму сделки в €1

Российский бизнес голландского производителя пива Heineken обойдется группе «Арнест» в 11,5-12 млрд руб., заявил ее президент Алексей Сагал. В Heineken сообщали, что стоимость сделки с производителем «Дихлофоса» составила €1

Алексей Сагал (Фото: пресс-служба Арнест)

Покупка российского бизнеса голландской пивоваренной компании Heineken обойдется группе «Арнест» в 11,5-12 млрд руб. Об этом президент и бенефициар «Арнеста» Алексей Сагал рассказал в интервью РБК.

О продаже «Арнесту» (один из крупнейших производителей аэрозолей в России, марки «Прелесть», «Симфония», «Лира», «Дихлофос») своих российских активов Heineken сообщила в августе 2023 года. Компания уточняла, что цена покупки Heineken Russia составляет 1€ за 100% акций. «Арнест» также получил семь пивоваренных заводов. При этом российская компания взяла на себя обязательства погасить долг российского подразделения Heineken перед головной структурой в размере €100 млн.

«Наши обязательства по оплате составят по факту 11,5 — 12 млрд руб. На эту сумму мы взяли кредиты. ОПХ («Объединенные Пивоварни», нынешнее название бывшей «дочки» Heineken в России — РБК), когда покупал российские пивоварни, инвестировал в них заемные средства материнской компании. Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться. Именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не €1», — рассказал Сагал.

Кроме того, в Heineken заявляли, что потеряли на продаже российского бизнеса €300 млн. Но новый владелец ОПХ не согласен с тем, что чуть больше чем за €100 млн получил активы на €400 млн. «Не мы предлагали условия сделки Heineken, а они нам. У нас не было торга, мы приняли их условия и пошли на определенный риск, так как сделка проходила в условиях дефицита времени. В отчете независимого оценщика, которого выбирал Heineken, стоимость бизнеса ОПХ в несколько раз меньше суммы потерь, указанной в пресс-релизе Heineken», — заявил Сагал.

Глава «Арнеста» указал на то, что основные заводы ОПХ построены десятки лет назад, а основное производственное оборудование было введено в эксплуатацию 10-15 лет назад. Износ оборудования, по словам Сагала, составляет более 60%. Кроме того, он пожаловался на то, что рынок пива в этом году «практически не растет», а доходность игроков на рынке ограничена акцизом.

«К своему большому огорчению, мы увидели за девять месяцев 2023 года убыток ОПХ в сумме 123,7 млн руб. ОПХ том виде, как мы ее купили, представляет, собой колоссальный вызов и для меня и для менеджмента», — добавил собеседник РБК.

В то же время предложение по покупке российского бизнеса Heineken исходило от самого «Арнеста». После того, как в СМИ появилась информация о намерении Heineken покинуть российский рынок, Сагал, по его словам, написал письмо в голландскую компанию с предложением выкупить бизнес. Ждать ответ пришлось несколько месяцев — ответ пришел лишь в июне. Зато уже через два месяца сделка была закрыта. «У нас был очень короткий промежуток времени и не было возможности менять те условия, которые они предложили», — отметил Сагал.

По итогам девяти месяцев 2023 года, производство пива и пивных напитков в России упало год к году на 1,45% до 625,6 млн дал. В частности, выпуск пива сократился на 1% до 549,7 млн дал, а пивных напитков — на 4,6% до 75,9 млн дал.