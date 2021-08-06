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Авария на заводе «Газпрома». Что важно знать

Из-за масштабного пожара на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое сократились поставки газа по газопроводу Ямал — Европа. Это уже вызвало взлет цен на европейском рынке на 6%
«Газпром» GAZP ₽282,4 -1,24% Купить
Фото: 89.mchs.gov.ru
Фото: 89.mchs.gov.ru

Как произошла авария

Пожар на заводе «Газпрома», который расположен в 28 км от Нового Уренгоя и занимается подготовкой газового конденсата к транспортировке, начался в ночь на 5 августа, спасательные службы сообщили о его локализации к полудню того же дня, однако полностью справиться с огнем удалось только к утру 6 августа. Об этом сообщило главное управление МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнем повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. кв. м и находящееся внутри оборудование», — сообщили в МЧС. Причины пожара устанавливаются. В пресс-службе «Газпрома» РБК сказали, что компания анализирует причины и последствия аварии. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии на заводе, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Тушение пожара на газовом заводе структуры «Газпрома» в ЯНАО заняло сутки
Бизнес
Фото:МЧС России

После сообщений о пожаре прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа снизилась вдвое, с 1,9–2,1 млн до 1 млн куб. м в час. Однако к утру 6 августа объемы прокачки подросли до 1,5–1,6 млн куб. м газа в час.

По информации Bloomberg, после аварии «Газпром» также приостановил поставки сырья на свой завод стабилизации газового конденсата в Сургуте (мощность — 12 млн т в год).

Завод, на котором произошла авария, входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». Как говорится на сайте предприятия, он является крупнейшим по переработке углеводородного сырья в условиях Крайнего Севера и частью Уренгойского газодобывающего комплекса, «обеспечивающего бесперебойный прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона». Завод занимается первичной переработкой газового конденсата, организацией транспортировки газового конденсата в магистральный конденсатопровод Уренгой — Сургут, а также производит нефтепродукты.

Как это сказалось на ценах на газ

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По состоянию на утро 6 августа спотовые цены на газ в Европе на голландском хабе TTF поднимались до $550 за 1 тыс. куб. м, что более чем на 6% превышает цену на момент закрытия накануне. Но позже стоимость снизилась до $540, по мере восстановления экспортных поставок ожидается дальнейшая коррекция цен на газ вниз, считает Кирилл Бахтин, старший аналитик инвестиционного банка «Синара».

Цены на газ в Европе превысили $540 после пожара у «дочки» «Газпрома»
Финансы
Фото:Vincent Mundy / Bloomberg

Достигнутый уровень цен — рекорд 2021 года. Ранее, 3 августа, на фоне сезона закачки газа в подземные газовые хранилища и отказа «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на прокачку газа через Польшу и Украину стоимость газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE достигала $520 за 1 тыс. куб. м. По данным замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, за последние 30 дней цены на газ выросли примерно на 30%, или на $130 за 1 тыс. куб. м, по сравнению с началом июля 2021 года.

«Газпром» отказался резервировать дополнительные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на четвертый квартал текущего года и три квартала следующего в объеме 89 млн куб. м в сутки. Заполняемость газохранилищ (ПХГ), в том числе принадлежащих «Газпрому», в текущем году отстает от прошлогодних объемов: в австрийском Баумгартене они заполнены всего на треть (хотя привычный для начала августа уровень составляет примерно две трети), а в Германии — примерно наполовину, свидетельствует европейская статистика.

Два года назад европейские газохранилища заполнились с рекордным объемом на фоне ожидания разрешения конфликта между «Газпромом» и «Нафтогазом» во время судебных процессов в Стокгольме. По итогам 2019 года был заключен новый пятилетний контракт на прокачку газа «Газпрома» через Украину в Европу начиная с 1 января 2020 года. По условиям этого контракта, «Газпром» должен прокачать через Украину как минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд куб. м — в 2020-м и по 40 млрд куб. м ежегодно в течение последующих четырех лет.

В мае 2020 года цена на газ в Европе снижалась до $34 за 1 тыс. куб. м на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

По итогам 2020 года доля «Газпрома» в потреблении Европы и Турции снизилась на 3 процентных пункта, до 33% или 175 млрд. куб м. сообщала 14 января глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тыс. куб м. Более 80% продаж «Газпрома» в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

«Газпром» сократил транзит газа через Польшу на треть
Бизнес
Фото:Jens Büttner / DPA / ТАСС

Какие могут быть последствия у инцидента

Как говорится в обзоре банка ВТБ, если «Газпром» не сможет быстро ликвидировать последствия аварии, то может потерять до 0,5% EBITDA в год в случае сохранения уменьшенных вдвое поставок по маршруту «Ямал–Европа» (экспортная мощность — около 33 млрд куб. м в год), до конца августа.

В отчете «Ренессанс-Капитала», на которую ссылается «Интерфакс», говорится, что авария на Новоуренгойском ГПЗ «Газпрома» приведет к снижению добычи концерном газа на 8 млрд куб. м и на 5 млн т газового конденсата в 2021 году (29% от ожидаемой добычи группы в 2021 году), приводят расчет аналитики.

По данным аналитиков, поврежденное оборудование уже планировалось к замене. В марте 2021 года правление компании приняло Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов на 2021-2025 годы с вводом нового оборудования на заводе в Уренгое в 2022 году. Эксперты полагают, что компания не будет ремонтировать поврежденное оборудование, а введет в эксплуатацию новые мощности в следующем году.

О сроках полной ликвидации последствий аварии и стоимости ремонта завода пока не сообщается. РБК направил запрос в пресс-службу ГХК Нового Уренгоя.

По словам директора отдела корпораций агентства Fitch Дмитрия Маринченко, падение транзита по «Ямал-Европе» может быть связано не только с аварией, но и с нежеланием Газпрома увеличивать поставки газа в Европу накануне запуска «Северного потока-2». По его мнению, у «Газпрома» есть возможность в случае необходимости переориентировать поставки по альтернативным маршрутам, в том числе через Украину.

По мнению Гривача, если предложение газа на европейском рынке из-за аварии сократится, это придаст дополнительный толчок ценам в Европе, поскольку придется перекупать партии СПГ у азиатских импортеров. Экстренно заместить поставки «Газпрома» газом конкурентов (от Норвегии до Алжира) с поставкой по трубопроводам оперативно не получится.

Автор
Людмила Подобедова Людмила Подобедова
Газпром авария Пожар Ямал – Европа цены на газ
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