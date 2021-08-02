«Газпром» сократил транзит газа через Польшу на треть

С 31 июля снизилась закачка в крупнейшие используемые «Газпромом» хранилища ЕС. Поставки по газопроводу Ямал — Европа сократились с 84 млн куб. м в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн кубов в воскресенье

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Один из крупнейших поставщиков газа в Европу «Газпром» (на него приходится около трети рынка) сократил поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа (проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкого оператора Gascade.

Поставки газа в Европу сократились с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн куб. м в субботу, 31 июля, и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки) в воскресенье, 1 августа.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, «Газпром» с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Так, снизилась закачка в крупнейшие используемые «Газпромом» хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).

Обычно в выходные дни закачка газа растет, поскольку снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс для направления газа в хранилища.

РБК направил запрос в пресс-службу Газпрома.