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Тушение пожара на газовом заводе структуры «Газпрома» в ЯНАО заняло сутки

Справиться с огнем на заводе «Газпрома» по переработке газового конденсата удалось спустя сутки после начала возгорания. После пожара сократились поставки по газопроводу «Ямал — Европа», подтверждения связи этих явлений пока нет
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Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пожар на заводе «Газпром-переработки» по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем потушен, сообщает главное управление МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Пожар начался в ночь на 5 августа, спасательные службы сообщили о локализации пожара к полудню того же дня, однако полностью справиться с огнем удалось только к утру 6 августа.

«В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнем повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. кв. м и находящееся внутри оборудование», — сообщили в МЧС.

В сообщении говорится, что выгорание остаточного конденсата еще продолжается, но угроза соседним зданиям отсутствует.

Завод в 28 км от Нового Уренгоя входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». Как говорится на сайте предприятия, завод является крупнейшим по переработке углеводородного сырья в условиях Крайнего Севера, он является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, «обеспечивающего бесперебойный прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона».

Причины пожара устанавливаются.

Завод занимается первичной переработкой газового конденсата, организацией транспорта газового конденсата в магистральный конденсатопровод «Уренгой — Сургут», а также производит нефтепродукты.

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«Идет анализ причин и последствий аварии», — сообщили РБК в «Газпроме».

После аварии на заводе поступили сообщения о сокращении «Газпромом» вдвое объемов прокачки газа через газопровод «Ямал — Европа». «РИА Новости» со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора Gascade сообщило, что в течение всего дня 5 августа прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии составляла примерно 1,9–2,1 млн куб. м газа в час, а после 18:00 мск газ поступает в систему в объеме примерно 1 млн куб. м в час. Однако подтверждения взаимосвязи этих явлений пока не было.

Аналитики «ВТБ Капитал» заявили РБК, что в случае сохранения уменьшенных вдвое поставок по маршруту Ямал — Европа (экспортная мощность — 35 млрд куб. м в год), например, до конца августа при прочих равных условиях «Газпром» в текущем году может потерять 0,5% EBITDA. «Это в целом небольшая сумма, однако инвесторы могут воспринять негативно ситуацию, которая ставит под сомнение надежность поставок газа эмитентом», — говорится в сообщении.

«Газпром» сократил транзит газа через Польшу на треть
Бизнес
Фото:Jens Büttner / DPA / ТАСС

«Газпром» и ранее сокращал прокачку газа по этому маршруту. 2 августа Gascade сообщил, что поставки газа в Европу сократились с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн куб. м в субботу, 31 июля, и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки) в воскресенье, 1 августа.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Авторы
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Людмила Подобедова Людмила Подобедова
Пожар Газпром МЧС
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