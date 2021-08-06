Тушение пожара на газовом заводе структуры «Газпрома» в ЯНАО заняло сутки

Справиться с огнем на заводе «Газпрома» по переработке газового конденсата удалось спустя сутки после начала возгорания. После пожара сократились поставки по газопроводу «Ямал — Европа», подтверждения связи этих явлений пока нет

Фото: МЧС России

Пожар на заводе «Газпром-переработки» по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем потушен, сообщает главное управление МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Пожар начался в ночь на 5 августа, спасательные службы сообщили о локализации пожара к полудню того же дня, однако полностью справиться с огнем удалось только к утру 6 августа.

«В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнем повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. кв. м и находящееся внутри оборудование», — сообщили в МЧС.

В сообщении говорится, что выгорание остаточного конденсата еще продолжается, но угроза соседним зданиям отсутствует.

Завод в 28 км от Нового Уренгоя входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». Как говорится на сайте предприятия, завод является крупнейшим по переработке углеводородного сырья в условиях Крайнего Севера, он является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, «обеспечивающего бесперебойный прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона».