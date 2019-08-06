РЖД сократили отправку грузов на восток вдвое из-за наводнений

Сбои коснулись всех видов грузов на станциях в восточной Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Сейчас на этом направлении скопилось около 100 брошенных поездов, сообщил источник РБК

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Российские железные дороги (РЖД) ограничили погрузку грузов на поезда, которые едут в восточном направлении, на 50% из-за наводнений, говорится в телеграмме госмонополии, разосланной грузоотправителям (есть у РБК). Представитель РЖД подтвердил эту информацию, добавив, что, по оценкам специалистов, погрузка восстановится через три дня.

Ограничения действуют с 5 по 7 августа и коснулись всех видов грузов на станциях Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железной дороги. Госмонополия в телеграмме объяснила свое решение введением чрезвычайной ситуации в Иркутской области и Свободненском районе Амурской области из-за наводнений.

«В связи со сложными гидрометеорологическими условиями, в целях обеспечения безопасности действует ряд ограничений по инфраструктуре железнодорожного транспорта. Ограничение введено и согласовано с профильным ведомством, для того чтобы не ухудшать ситуацию и не задерживать поезда в пути следования», — пояснили РБК в пресс-службе РЖД. Перевозчик подчеркнул, что отставание по погрузке будет «восполнено».

Исходя из июльской погрузки угля на восток, обнародованной РЖД, среднесуточная погрузка составила 281 тыс. т. Таким образом грузоотправители за три дня не смогут отправить как минимум 421,5 тыс. т угля (подсчеты РБК). Как сообщил РБК источник среди операторов, из-за изменения схем транспортировки грузов «однозначно вырастут» расходы грузоотправителей.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня, из-за него более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун, где вводили режим ЧС. В результате паводка погибли 25 человек. В четверг, 25 июля, власти Амурской области приняли решение о введении в регионе режима ЧС из-за паводка.