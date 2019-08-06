РЖД сократили отправку грузов на восток вдвое из-за наводнений

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 -0,26 EUR Бирж. 73,06 -0,30 Brent 59,62 -1,65% USD Нал. 65,75 63,91 EUR Нал. 73,69 72,02 USD ЦБ 65,20 +0,15 EUR ЦБ 73,07 +0,70 EUR/USD 1,1200 +0,0001 BTC/USD Бирж. 11 736,00 -65,00 IMOEX 2 683,35 +1,29% RTSI 1 294,50 +0,95% DJIA 25 959,88 +0,94% Nasdaq 7 826,72 +1,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Marriott $138 (+6,89%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+20,72%) прогноз Cowen к 31.07.20
Marriott $138 (+6,89%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+20,72%) прогноз Cowen к 31.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 65,2 (+0,15) Quote, 13:25
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 73,07 (+0,7) Quote, 13:25
Москва и Минск согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти Бизнес, 21:31 Муниципального депутата Галямину вновь арестовали за акцию 27 июля Политика, 21:13 В испанском отеле объяснили инцидент с российским флагом Общество, 21:01 РЖД сократили отправку грузов на восток вдвое из-за наводнений Бизнес, 21:00 Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Общество, 20:52 В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов Политика, 20:47 Советник Трампа посоветовал России «не удваивать ставку» на Мадуро Политика, 20:26 Дело о лишении прав родителей из-за ребенка на митинге. Что важно знать Общество, 20:16 Избирком повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму Политика, 20:03 Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады Политика, 19:46 Мальчик из иркутского Тулуна подарил Путину фигурку тигра Общество, 19:44 СМИ узнали об интересе «Динамо» к футболисту сборной Туниса Спорт, 19:43 Капитан «Арсенала» Косельни перешел в «Бордо» Спорт, 19:20 Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области Политика, 19:18
Бизнес ,  
0 
РЖД сократили отправку грузов на восток вдвое из-за наводнений
Сбои коснулись всех видов грузов на станциях в восточной Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Сейчас на этом направлении скопилось около 100 брошенных поездов, сообщил источник РБК
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские железные дороги (РЖД) ограничили погрузку грузов на поезда, которые едут в восточном направлении, на 50% из-за наводнений, говорится в телеграмме госмонополии, разосланной грузоотправителям (есть у РБК). Представитель РЖД подтвердил эту информацию, добавив, что, по оценкам специалистов, погрузка восстановится через три дня.

Ограничения действуют с 5 по 7 августа и коснулись всех видов грузов на станциях Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железной дороги. Госмонополия в телеграмме объяснила свое решение введением чрезвычайной ситуации в Иркутской области и Свободненском районе Амурской области из-за наводнений.

«В связи со сложными гидрометеорологическими условиями, в целях обеспечения безопасности действует ряд ограничений по инфраструктуре железнодорожного транспорта. Ограничение введено и согласовано с профильным ведомством, для того чтобы не ухудшать ситуацию и не задерживать поезда в пути следования», — пояснили РБК в пресс-службе РЖД. Перевозчик подчеркнул, что отставание по погрузке будет «восполнено».

Исходя из июльской погрузки угля на восток, обнародованной РЖД, среднесуточная погрузка составила 281 тыс. т. Таким образом грузоотправители за три дня не смогут отправить как минимум 421,5 тыс. т угля (подсчеты РБК). Как сообщил РБК источник среди операторов, из-за изменения схем транспортировки грузов «однозначно вырастут» расходы грузоотправителей.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня, из-за него более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун, где вводили режим ЧС. В результате паводка погибли 25 человек. В четверг, 25 июля, власти Амурской области приняли решение о введении в регионе режима ЧС из-за паводка.

По словам источника РБК среди грузоотправителей, на железной дороге в восточном направлении сейчас скопилось около 100 брошенных поездов.

Бизнес
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба

В восточном направлении по железной дороге перевозится в основном уголь. На фоне сокращения спроса на него в Европе президент Владимир Путин призвал увеличить отгрузку угля на восток почти в два раза, до 195 млн т, к 2025 году. Но для этого РЖД должны завершить многолетний проект по модернизации и расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба (Восточный полигон), однако его сроки постоянно сдвигаются.

Грузоотправители неоднократно жаловались на дефицит пропускных способностей РЖД при отгрузке угля в восточном направлении. Из-за падения цен на это сырье в Европе этим летом они оказались вынуждены снижать добычу. А губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во вторник сообщил, что две угольные компании в Кемеровской области начали сокращать работников.

При этом ранее на этой неделе РЖД заявляли, что «переломили ситуацию с углем». Рост погрузки угля на восток за семь месяцев, по данным РЖД, составил 4,8% (60,4 млн т), а в июле — 9,7% (8,7 млн т). В том числе из Кузбасса в июле отправлено на восток 4,5 млн т угля, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РЖД. План погрузки монополии на август составлен с учетом роста на 0,2%.

Авторы: Мария Кокорева, Светлана Бурмистрова
Теги: «РЖД», уголь, сбой
Материалы по теме
В Кузбассе добыча угля снизилась на 7% из-за падения цен в Европе
Бизнес
Угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на поставку сырья в Европу
Бизнес
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter