В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

Из-за обильных дождей в 16 населенных пунктах Приамурья подтоплено уже 593 жилых дома. С 25 июля на территории региона действует режим ЧС

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России / ТАСС

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону. Отмечается, что в пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников — 536 человек (156 детей).

Сейчас на территории 16 населенных пунктов Приамурья подтоплено 593 жилых дома. От паводка пострадали Благовещенск, Селемджинский, Зейский, Мазановский, Бурейский, Тамбовский, Селемджинский и Октябрьский районы. Вода вышла также на 25 участков автодорог.

В четверг, 25 июля, власти Амурской области приняли решение о введении в регионе режима ЧС. Так, за 25-26 июля уровень воды в реке Селемджа из-за обильных дождей поднялся до 797 см, превысив отметку опасного явления на 97 см. Общий подъем воды с 23 по 26 июля составил 416 см.

В районе Благовещенска река Зея поднялась за минувшие сутки на 113 см, на Амуре – на полтора метра, «запас» до отметок выхода воды на пойму на Зее – полметра, на Амуре – около метра, сообщает правительство региона.