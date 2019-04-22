Угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на поставку сырья в Европу

Минэнерго и угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на экспорт сырья в Европу, где цены упали до трехлетнего минимума. Любые изменения тарифов приведут к пересмотру инвестпрограммы, парирует источник, близкий к РЖД

Фото: Василий Шитов / ТАСС

Угольщики просят скидку

Минэнерго и угледобывающие компании попросили РЖД снизить тарифы на транспортировку угля на западном направлении из-за падения цен на сырье до минимума за три года. Об этом РБК рассказали два источника, присутствовавших на совещании с представителями Минэнерго и угольных компаний, которое прошло в среду, 17 апреля, в РЖД.

Цены на энергетический уголь, крупнейшим производителем которого в России является СУЭК, упали в Европе на 41% по сравнению с началом года, до $50 за тонну в начале апреля, пишет Financial Times. К обвалу привел недавно заключенный годовой контракт крупнейшего в мире экспортера угля Glencore с японскими потребителями. Цена в этом контракте оказалась ниже на 14% октябрьского контракта той же Glencore. На западном направлении российские поставщики уже с марта терпят убытки $10 с тонны, сказал РБК источник в крупной угольной компании. По данным отраслевого агентства Argus, отгрузки российского угля по железной дороге к экспортным портам в марте выросли на 8% к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 15,5 млн т. Это произошло, несмотря на падение цен до трехлетнего минимума, пишет агентство. При этом прирост обеспечили поставки угля как в восточном направлении (порты Восточный и Ванино), так и в западном (порт Усть-Луга). Отгрузка угля в западные порты в марте выросла на 17,2%, до 6,4 млн т, на фоне роста перевалочных мощностей.

Необходимость снижения тарифов РЖД обсуждалась еще 9 апреля на совещании в Минэнерго в Москве с участием угольщиков, а 11 апреля — в главном угольном регионе России у заместителя губернатора Кемеровской области Андрея Панова, следует из протоколов по итогам этих совещаний (у РБК есть копия протоколов).

Теперь Минэнерго должно подготовить обращение в РЖД о предоставлении скидок угольным компаниям для транспортировки сырья на экспорт через северные и южные порты в связи с загрузкой восточного направления и возможной потерей грузовой базы из-за низких цен на уголь в Европе, говорится в протоколе совещания в Минэнерго. По итогам совещания у Панова было принято решение, что угледобывающие компании проведут переговоры с операторами о снижении ставок на подвижной состав.