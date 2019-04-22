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Бизнес ,  
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Угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на поставку сырья в Европу
Минэнерго и угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на экспорт сырья в Европу, где цены упали до трехлетнего минимума. Любые изменения тарифов приведут к пересмотру инвестпрограммы, парирует источник, близкий к РЖД
Фото: Василий Шитов / ТАСС

Угольщики просят скидку

Минэнерго и угледобывающие компании попросили РЖД снизить тарифы на транспортировку угля на западном направлении из-за падения цен на сырье до минимума за три года. Об этом РБК рассказали два источника, присутствовавших на совещании с представителями Минэнерго и угольных компаний, которое прошло в среду, 17 апреля, в РЖД.

Цены на энергетический уголь, крупнейшим производителем которого в России является СУЭК, упали в Европе на 41% по сравнению с началом года, до $50 за тонну в начале апреля, пишет Financial Times. К обвалу привел недавно заключенный годовой контракт крупнейшего в мире экспортера угля Glencore с японскими потребителями. Цена в этом контракте оказалась ниже на 14% октябрьского контракта той же Glencore. На западном направлении российские поставщики уже с марта терпят убытки $10 с тонны, сказал РБК источник в крупной угольной компании. По данным отраслевого агентства Argus, отгрузки российского угля по железной дороге к экспортным портам в марте выросли на 8% к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 15,5 млн т. Это произошло, несмотря на падение цен до трехлетнего минимума, пишет агентство. При этом прирост обеспечили поставки угля как в восточном направлении (порты Восточный и Ванино), так и в западном (порт Усть-Луга). Отгрузка угля в западные порты в марте выросла на 17,2%, до 6,4 млн т, на фоне роста перевалочных мощностей.

Необходимость снижения тарифов РЖД обсуждалась еще 9 апреля на совещании в Минэнерго в Москве с участием угольщиков, а 11 апреля — в главном угольном регионе России у заместителя губернатора Кемеровской области Андрея Панова, следует из протоколов по итогам этих совещаний (у РБК есть копия протоколов).

Теперь Минэнерго должно подготовить обращение в РЖД о предоставлении скидок угольным компаниям для транспортировки сырья на экспорт через северные и южные порты в связи с загрузкой восточного направления и возможной потерей грузовой базы из-за низких цен на уголь в Европе, говорится в протоколе совещания в Минэнерго. По итогам совещания у Панова было принято решение, что угледобывающие компании проведут переговоры с операторами о снижении ставок на подвижной состав.

В пресс-службе Минэнерго пока не ответили на запрос РБК о подготовке обращения. Представитель РЖД сказал РБК, что монополия пока его не получала. Представитель Федеральной грузовой компании (ФГК, «дочка» РЖД) отказался комментировать переговоры с угольщиками. Представитель Первой грузовой компании (ПГК) Владимира Лисина не ответил на запрос РБК.

РЖД против

На совещании в Минэнерго от угольных компаний присутствовали представители СУЭК Андрея Мельниченко, «Сибантрацита» Дмитрия Босова, Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, «Кузбассразрезугля» Андрея Бокарева, «Колмара» Анны Цивилевой и пр. Они же присутствовали и на совещании в Кемеровской области. Представители СУЭК и «Сибантрацита» отказались от комментариев, представители других крупных поставщиков угля в Европу не ответили на запросы РБК.

Долгосрочная программа развития и инвестиционный бюджет РЖД сбалансированы при существующих тарифах, сказал РБК источник, близкий к РЖД. «Кардинальные изменения [тарифов] приведут к пересмотру в первую очередь инвестпрограммы [РЖД], что невыгодно для угольщиков», — сообщил он. В инвестпрограмму РЖД заложено развитие железных дорог Восточного полигона — пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. В случае сокращения инвестпрограммы денег на этот проект может не хватить. При этом Минэнерго указывало на перспективность увеличения экспорта на восточном направлении: страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают наращивать потребление угля, в то время как западные страны стараются снижать его долю в своем энергобалансе. В августе прошлого года президент Владимир Путин призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке, увеличив отгрузку на восток почти в два раза, до 195 млн т, ​к 2025 году.

В ноябре 2018 года РЖД удалось добиться введения с 2019 года восьмипроцентной экспортной надбавки на отгрузку угля, который ранее не подпадал под ее действие. На уголь приходится более трети грузооборота РЖД. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отметил, что РЖД, лоббируя осенью прошлого года распространение экспортной надбавки на уголь, обещали снизить тарифы, если мировые цены на это сырье упадут. «Сейчас на европейском направлении угольщики действительно начинают терпеть убытки. Железнодорожный тариф и укрепление рубля при ценах на уголь чуть выше $50 за тонну делают подземную добычу нерентабельной», — заключает эксперт.
Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: РЖД, уголь
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