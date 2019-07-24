Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,16 -0,01 EUR Бирж. 70,29 -0,16 Brent 63,97 +1,38% USD Нал. 63,65 62,76 EUR Нал. 71,01 70,03 USD ЦБ 63,13 +0,15 EUR ЦБ 70,64 -0,02 EUR/USD 1,1132 -0,0021 BTC/USD Бирж. 9 695,90 -149,90 IMOEX 2 693,00 -0,30% RTSI 1 343,40 -0,15% DJIA 27 349,19 +0,65% Nasdaq 8 251,40 +0,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Coca-Cola $56 (+3,21%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+6,06%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Coca-Cola $56 (+3,21%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+6,06%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 63,13 (+0,15) Quote, 23 июл, 12:22
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 70,64 (-0,02) Quote, 23 июл, 12:22
В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов Общество, 10:41 После пожара в детском лагере завели дело против сотрудника МЧС Общество, 10:41 Что изменится в девелоперских проектах после перехода на эскроу Недвижимость, 10:26 Зеленский переназначил советника из команды Порошенко Политика, 10:26 Путеводитель по Буде и Пешту в формате «сторис» от местных жителей РБК и ОТП Банк, 10:20 Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней Общество, 10:18 Почему популярность криптовалют и Bitcoin продолжает расти Крипто, 10:12 Почему Midsummer Night's Dream обернулся ночным кошмаром Стиль, 10:10 Почему малому бизнесу США больше негде хранить продукты — Bloomberg Pro, 10:03 Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень Общество, 10:03 Россияне стали покупать меньше стирального порошка Бизнес, 10:02 Навальный сообщил о своем задержании ОМОНом во время пробежки Общество, 09:57 Экс-лидер Киргизии заявил о вылете в Москву с российской авиабазы «Кант» Политика, 09:52 Базовые правила: как обезопасить себя от гепатита РБК и Philips, 09:50
Бизнес ,  
0 
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба
В законе об охране озера Байкал необходимо прописать изменения, которые разрешат массовые вырубки леса для железнодорожных магистралей, предложили в правительстве. Решение приведет к разрушению экосистемы озера, настаивают экологи
Вид на озеро Байкал (Фото: Максим Каширин / ТАСС)

Правительство подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», позволяющие «Российским железным дорогам» (РЖД) осуществлять сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили два сотрудника Минприроды и пресс-служба ведомства.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента для реализации проекта модернизации БАМ и Транссиба, сообщила РБК представитель Минприроды. По ее словам, конкретные объемы и виды работ определятся после прохождения государственных экспертиз.

Как изменят закон об охране Байкала

  • Перевод земель лесного фонда в категорию земель, где разрешено строительство, а также проведение сплошных рубок лесных насаждений может быть разрешено в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (но вне границ особо охраняемых зон).
  • Возможность получить такое разрешение будет до 1 января 2024, «если нет других вариантов размещения объектов расширения инфраструктуры БАМ и Транссиба». Перечень объектов, которые планируется построить, установит правительство.
  • Ранее сплошных вырубок леса на Байкале для коммерческих целей не допускалось. Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей. Кроме того, практикуются точечные вырубки поврежденных деревьев в лесах, пострадавших от пожаров.

При отсутствии альтернатив

Представитель РЖД пояснил, что расположенные на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края участки БАМ и Транссиба исторически оказались включенными в границы Байкальской природной территории. «Для увеличения пропускной способности БАМ и Транссиба необходимы модернизация и расширение отдельных объектов инфраструктуры, проведение работ вдоль полосы отвода существующих железных дорог, для чего требуются изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал», — сказал собеседник РБК. При этом работы смогут проводиться только при отсутствии других вариантов возможного размещения объектов инфраструктуры, и вне границ особо охраняемых природных территорий, а перечень объектов инфраструктуры, включенных в проект, устанавливается правительством, добавил он.

Бизнес
Счетная палата уличила РЖД в срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба

Представители Минприроды и правительства Иркутской области не ответили на запрос РБК.

Расширение Восточного полигона

БАМ и Транссиб (Восточный полигон) — крупные многолетние проекты «Российских железных дорог». Протяженность Байкало-Амурской магистрали — 4300 км, Транссибирской магистрали — 9288 км. РЖД в 2013 году взялись за модернизацию этих проектов стоимостью 562,4 млрд руб., однако сроки ее постоянно сдвигаются. Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМ и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн т грузов, что на 66,8 млн т больше по сравнению с уровнем 2012 года. А в феврале 2019 года президент Владимир Путин призвал увеличить пропускную способность Восточного полигона в полтора раза, до 210 млн т к 2025 году, в основном для перевозок угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Можно ли обойтись без вырубки леса на Байкале

Вырубка леса для нужд расширения БАМ и Транссиба необходима для ускорения ввода этих объектов, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, принятие поправок в законопроект ускорит согласования по строительству инфраструктуры магистралей. «Для расширения проектов потребуется вырубка не более 8–10 тыс. га леса вдоль железнодорожных путей, это нужно для размещения станций этих магистралей и расширения путей на отдельных их участках. Речь не идет о коммерческой заготовке леса: по нормативам необходимо расстояние от железнодорожных путей до лесополосы, которое зависит от слоя вечной мерзлоты в регионе и высоты насыпи для железнодорожных путей», — отметил эксперт.

Но экологи выступают против, утверждая, что вырубка леса приведет к разрушению экосистемы Байкала.

«Сплошные вырубки леса на Байкале в горных территориях приведут к эрозии почв, что в свою очередь ведет к стеканию в Байкал глины, песка и биогенных элементов, считает российский координатор организации «Реки без границ» Александр Колотов.

«Надо искать другие варианты размещения объектов РЖД, в противном случае мы можем увидеть разрушение экосистемы Байкала, поскольку лес и вода напрямую взаимосвязаны. Те массовые рубки леса на Байкале, которые уже производят сегодня, привели к изменениям климата в регионе», — утверждает председатель экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева, Владимир Дергачев
Теги: Байкал, вырубка леса, БАМ, Транссиб, РЖД, Минприроды РФ
Материалы по теме
Под Иркутском перекрыли Транссиб из-за схода 29 вагонов с углем
Общество
Минфин предложил сократить число пассажирских поездов на БАМе и Транссибе
Общество
В Тулуне перекрыли трассу «Сибирь» из-за уплывших по реке домов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter