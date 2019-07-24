Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

В законе об охране озера Байкал необходимо прописать изменения, которые разрешат массовые вырубки леса для железнодорожных магистралей, предложили в правительстве. Решение приведет к разрушению экосистемы озера, настаивают экологи

Вид на озеро Байкал (Фото: Максим Каширин / ТАСС)

Правительство подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», позволяющие «Российским железным дорогам» (РЖД) осуществлять сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили два сотрудника Минприроды и пресс-служба ведомства.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента для реализации проекта модернизации БАМ и Транссиба, сообщила РБК представитель Минприроды. По ее словам, конкретные объемы и виды работ определятся после прохождения государственных экспертиз.

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