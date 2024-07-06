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Пиарщик Тэтчер объединится с Ротшильдами для покупки Daily Telegraph

Морис Саатчи для участия в торгах за Daily Telegraph может объединиться с бывшим директором Economist Group Линн де Ротшильд. Один из источников Sky News предположил, что они работают с инвестиционными банкирами над предложением
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Соучредитель рекламного агентства M&C Saatchi Морис Саатчи обсуждает возможность создания консорциума для участия в торгах за газету The Daily Telegraph, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Саатчи может объединиться с бывшим директором Economist Group Линн Форестер де Ротшильд. Источники рассказали телеканалу, что в последние недели они обращались к ряду потенциальных спонсоров.

Собеседники Sky News, близкие к процессу, предупредили — далеко не факт, что Саатчи и Ротшильд в конечном итоге примут участие в мероприятии.

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Саатчи в 1971 году вместе со своим братом Чарльзом Саатчи создал рекламное агентство Saatchi & Saatchi. Им приписывают ряд успешных рекламных кампаний. К примеру, агентство выпустило антилейбористский плакат «Labour isn't working» для выборов в парламент в 1979 году, которые выиграла Консервативная партия во главе с будущим премьер-министром Маргарет Тэтчер.

В 1995 году братья Саатчи покинули агентство и создали новое — M&C Saatchi. В 2000 году Saatchi & Saatchi была поглощена французским холдингом Publicis.

О том, что инвестфонд RedBird IMI ведет переговоры с заинтересованными сторонами по всему миру о продаже газеты The Daily Telegraph и журнала Spectator. Bloomberg сообщил в июне. Потенциальные участники торгов должны представить ориентировочные предложения до 19 июля, пишет Sky News.

Однако их планам помешало вмешательство британского правительства на фоне негативной реакции по поводу перспективы того, что иностранное государство может получить контроль над ведущими национальными СМИ. Позиция лейбористов, которые выиграли недавние выборы, по этому вопросу еще не ясна.

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Ожидается, что среди претендентов будут управляющий хедж-фондом Marshall Wace Пол Маршалл и контролирующий акционер Daily Mail Джонатан Ротермир. National World Дэвида Монтгомери также, вероятно, будет в числе претендентов, пишет Sky News.

Решение о продаже изданий было принято после судебных разбирательств братьев Дэвида и Фредерика Баркли, их бывших владельцев, с кредиторами, входящими в банковскую группу Lloyds, по поводу задолженности. Ее размер превышает 1 млрд фунтов ($1,276 млрд). Дэвид Баркли умер в январе 2021 года.

Sky News передавал, что стоимость Telegraph Media Group может составить около 600 млн фунтов (примерно $765 млн).

The Daily Telegraph — это ежедневная британская газета, ее тираж на декабрь 2019 года составлял более 317 тыс. экземпляров.

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Теги
Георгий Смирнов
Великобритания Telegraph покупка семья Ротшильдов
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