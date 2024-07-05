Премьер Британии назначил новое правительство

Стармер назначил лейбористов на основные места в правительстве, в частности глав МИД и Минобороны. Некоторые из назначенных занимали те же позиции в «теневом» кабинете министров, созданном, пока лейбористы находились в оппозиции

Кир Стармер (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил членов лейбористской партии на посты в правительстве. Первые назначения появились в аккаунте премьер-министра в X. На сайте британского правительства говорится, что король Великобритании Карл III одобрил новые назначения.

Заместителем премьера и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Также назначены:

министр иностранных дел — Дэвид Лэмми;

министр обороны — Джон Хили;

канцлер казначейства (министр финансов) — Рэйчел Ривз;

министр внутренних дел — Иветт Купер;

лорд-канцлер, министр юстиции — Шабана Махмуд

министр здравоохранения и социальной обеспечения — Уэс Стритинг;

министр образования — Бриджет Филиппсон;

министр энергетики — Эд Милибанд;

канцлер герцогства Ланкастер — Пэт Макфадден;

министр труда и пенсий — Лиз Кэндалл;

министр по вопросам бизнеса и торговли — Джонатан Рейнольдс;

министр по науке, инновациям и технологиям — Питер Кайл;

министр транспорта — Луиза Хейг.

Как пишет The Telegraph, Стармер собирается назначить на большинство основных мест в правительстве членов так называемого «теневого кабинета министров», который был создан лейбористами, когда они были в оппозиции. Некоторые из уже назначенных политиков занимали позиции «теневых» министров, например Лэмми, Хили и Махмуд.

Telegraph передает, что в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне прибыли также «теневой» министр окружающей сред Стив Рид, сын бывшего министра окружающей среды Тони Бенна Хилари и парламентский организатор (chief whip) лейбористов Алан Кэмпбелл.

После подсчета почти все голосов лейбористы получили 412 мест (у них прибавилось 211 мандатов), а Консервативная партия (тори), лидером которой является Риши Сунак, потеряла 250 мандатов (121 место), следует из данных Sky News. Консерваторы находились у власти в Британии последние 14 лет. Они признали поражение, Сунак объявил об отставке с должности премьер-министра. Карл III принял ее и одобрил назначение Стармера.