Bloomberg описал, как «лихой адвокат» Стармер выиграл британские выборы

Победившие на выборах в Британии лейбористы, возглавляемые Стармером, добились таких результатов благодаря скандалам и кризису, сопровождавших оппонентов, пишет Bloomberg. Однако и сам Стармер смог проявить «тихую беспощадность»

Кир Стармер (Фото: Suzanne Plunkett / Reuters)

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, возглавивший партию более четырех лет назад в период, когда она переживала одно из самых тяжелых поражений за свою 100-летнюю историю, сумел привести ее к убедительной победе на парламентских выборах, чему в том числе способствовали скандалы и экономический кризис, сопровождавшие его оппонентов, пишет Bloomberg.

Предполагаемый будущий премьер-министр Великобритании Стармер в 2020 году сменил лидера крайне левых лейбористов Джереми Корбина и тогда не подавал больших надежд. Фокус-группы ранее описывали его как безликого, скучного, «не Тони Блэра» (бывший лидер лейбористов, премьер-министр Великобритании с 1997 по 2007 год. — РБК).

Тем не менее Стармеру удалось «извлечь выгоду из обстоятельств», в том числе из скандалов в среде его оппонентов и экономического кризиса, вызванных их политикой. В частности, Bloomberg напоминает о серии скандалов из-за вечеринок на Даунинг-стрит с участием Бориса Джонсона, которые в итоге привели к его отставке («пати-гейт»), а также о «мини-бюджете» Лиз Трасс, обрушившем фунт, и серьезных сокращениях во многих государственных службах.

Все это способствовало укреплению позиции лейбористов, которые завоевали абсолютное большинство в парламенте, тогда как консерваторы (тори) показали худший результат за всю свою историю. Кроме того, как отмечает Bloomberg, Стармер продемонстрировал «тихую беспощадность» в изменении своей партии, очистив ее от «корбинистов». Теперь ему нужно будет показать свои навыки в управлении страной, которая по-прежнему переживает последствия Brexit и пандемии COVID-19, а также сталкивается с рекордным падением уровня жизни, пишет агентство.

Самого Стармера Bloomberg называет сэром Кейром, поскольку он был посвящен в рыцари за свою юридическую карьеру. Тем не менее начинал он скромно — был одним из четырех детей отца-инструментальщика и матери с тяжелым аутоиммунным заболеванием, из-за чего ей пришлось бросить работу медсестры, пока Стармер был ребенком. Детство будущий политик провел в двухквартирном доме в Окстеде — лондонском пригороде в сельской местности Суррея. Отец Стармера в одиночку воспитывал четверых детей и ухаживал за больной женой, а денег часто не хватало.

«Я помню, как нам отключили телефон, потому что мы не могли оплатить счет. Сводить концы с концами было очень тяжело», — вспоминал Стармер во время предвыборной кампании.

«Путевку в жизнь» молодой Стармер получил, посещая государственную школу Reigate Grammar, после чего смог единственным из семьи поступить в университет. Он изучал право в Лидсе, окончил его с отличием и был принят в Оксфордский университет, где прошел престижный годичный курс по юриспруденции BCL. В молодости Стармер жил в «квартире для вечеринок», пишет Bloomberg, отмечая, что в то время он писал радикальные трактаты для узкоспециализированных левых изданий.

Впоследствии Стармер, будучи успешным адвокатом, стал прототипом «лихого адвоката» Марка Дарси в книге и фильме «Дневник Бриджит Джонс». Агентство напоминает, что в карьере Стармера было несколько громких дел, таких как дело активистов Хелен Стил и Дэвида Морриса, подавших в суд на McDonald's за клевету (дело «McLibel»), а также дела по защите людей в Карибском регионе от смертной казни.

Свои первые шаги в политике Стармер сделал в 2003 году, когда согласился занять должность советника по правам человека в полицейском совете Северной Ирландии. Его работа заключалась в том, чтобы гарантировать, что новая полицейская служба, сформированная после мирного соглашения 1998 года, пользуется доверием всех сообществ. После этого, с 2008 по 2013 год, он возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного государственного обвинителя.

По окончании срока полномочий он был избран в палату общин от лондонского округа Холборн и Сент-Панкрас, получив 52,9% голосов. В октябре 2016 года на тот момент лидер Лейбористской партии Джереми Корбин произвел перестановки в своем «теневом кабинете», в числе прочих мер назначив Стармера теневым министром по выходу из Евросоюза. Однако спустя несколько лет Стармер разочаровался в политике Корбина, в частности из-за его позиции по проблемам антисемитизма и внешнего курса партии, отмечает Bloomberg. В итоге он возглавил движение «антикорбинистов» и в 2020 году победил на внутрипартийных выборах, после чего исключил Корбина из партии.

Еще до победных выборов в парламент политик успел не раз встретиться с Владимиром Зеленским, которому обещал непоколебимую поддержку против России в случае прихода к власти. Одна из последних таких встреч прошла во время мероприятия в связи с празднованием дня высадки союзников в Нормандии, которое лидер консерваторов Риши Сунак покинул раньше времени для интервью.

Кроме того, глава лейбористов сохраняет антироссийскую позицию еще со времен дел об отравлении экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко и отравления в Солсбери. В первом случае он выступал со стороны обвинения и был представителем вдовы Литвиненко Марины Картер. В деле об отравлении Скрипалей в Солсбери он вслед за Терезой Мэй, которая тогда занимала пост премьера Британии, обвинил Россию в инциденте. Москва свою причастность к отравлениям неоднократно исключала.