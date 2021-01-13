Умер владелец Telegraph и один из богатейших людей Британии Дэвид Баркли

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 73,53 (-0,74) Инвестиции, 13:35
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 89,78 (-0,54) Инвестиции, 13:35
Стал известен сюжет сериала Amazon по «Властелину колец» Стиль, 16:37 Segezha Group ввела в эксплуатацию новую систему управления предприятием​ Пресс-релиз, 16:35 Как Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян. Видео Общество, 16:31 Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 16:25 Япония исключила последнюю возможность для иностранцев попасть в страну Общество, 16:25 Bank of America назвал самые перспективные российские акции на 2021 год Инвестиции, 16:23 В Шереметьево сел Airbus со сработавшим датчиком неисправности Общество, 16:22 Акции DPW взлетели на 16% после решения кредитовать под залог криптовалют Крипто, 16:19 Реформа процедуры банкротства юридических лиц: статус и ожидания Pro, 16:13 Эпоха гибких офисов: что будет дальше? Недвижимость, 16:11 Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске Общество, 16:11 Полиция объяснила визит в шаурмичную Stalin Doner в Москве Общество, 16:09 Менеджер Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором неинтересным для бойца Спорт, 16:08 Porsche назвал российские цены на юбилейный Boxster 25 Авто, 16:05
Общество ,  
0 

Умер владелец Telegraph и один из богатейших людей Британии Дэвид Баркли

Дэвид Баркли со своим братом-близнецом основал бизнес-империю, которая занималась люксовыми объектами недвижимости и ретейлом. С 2004 года им принадлежала одна из старейших британских газет The Daily Telegraph
Дэвид Баркли
Дэвид Баркли (Фото: Michael Stephens / AP)

В возрасте 86 лет после непродолжительной болезни умер британский миллиардер и совладелец медиахолдинга Telegraph Media Group Дэвид Баркли. Об этом сообщает входящая в структуру медиахолдинга газета The Daily Telegraph.

Свою бизнес-империю Дэвид Баркли построил вместе с братом-близнецом Фредериком. Их состояние Forbes оценивал в $4,3 млрд (494-я строчка в списке богатейших людей мира).

С 1960-х годов Дэвид и Фредерик Баркли занимались бизнесом в сфере недвижимости, позднее они занялись гостиничным бизнесом. Некоторое время им принадлежала группа Maybourne Hotel Ltd., в которую входит один из самых известных отелей Лондона, пятизвездочный Claridge's. Помимо медиахолдинга Telegraph, им принадлежало большое количество объектов люксовой недвижимости и интернет-магазин Very Group. Telegraph Media Group они приобрели в 2004 году, помимо The Daily Telegraph, в него входят The Sunday Telegraph, а также общественно-политический журнал The Spectator.

Соболезнования в связи со смертью Дэвида Баркли выразил премьер Великобритании Борис Джонсон. «С уважением и восхищением прощаюсь с сэром Дэвидом Баркли. Он спас великую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь», — написал он в своем Twitter.

Автор
Георгий Тадтаев
Telegraph Великобритания
Материалы по теме
В России ввели карантин для приехавших из Великобритании и Ирландии
Общество
Дерипаска подал в суд на издателей The Times, The Telegraph и The Nation
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter