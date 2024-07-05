Экзит-поллы показали решительную победу лейбористов на выборах в Британии

Консервативная партия утрачивает позиции на выборах в британский парламент, уступая позиции оппозиционным лейбористам. Это значит, что впервые за 14 лет она уйдет в оппозицию

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Оппозиционная Лейбористская партия лидирует на всеобщих выборах в Великобритании. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Ipsos. Результаты публикует «Би-би-си».

По предварительным подсчетам, голоса распределились следующим образом:

Лейбористская партия — 410 мест

Консервативная партия — 131 место

Reform UK — 13 мест

«Либеральные демократы» — 61 место.

Для формирования большинства нужно 326 мест в Палате общин.

Выборы в парламент проходят каждые пять лет. В 2019 году из 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) консерваторы получили 365 мандатов, в то время как лейбористы — 203 мандата. На этот раз опросы предсказывали консерваторам разгромное поражение — по подсчетам The Economist, тори получат в четыре раза меньше мест, чем лейбористы.

Рейтинг Консервативной партии последовательно снижался с ноября 2021 года: 22 ноября счетчик Politico зафиксировал, что тори и лейбористы пользовались равной поддержкой — по 37%; после этого между ними стал нарастать разрыв в пользу последних. Рекорда он достиг перед премьерством Риши Сунака (Даунинг-стрит, 10, он занял 25 октября 2022 года): 52% у лейбористов и 22% у тори. Рейтинг Reform UK в последние два года растет: в сентябре 2022 года он составлял 2%, а в январе 2024 года он пересек отметку 10%.

Итоги выборов определят, кто будет премьер-министром. Традиционно это место получает лидер партии, набравшей большинство голосов избирателей. При победе лейбористов премьером станет Кир Стармер, который возглавляет партию с 2020 года. По образованию юрист, с 2008 по 2013 год он был генеральным прокурором Англии и Уэльса. В политику пришел в 2015 году, избравшись тогда в палату общин. В 2016 году тогдашний лидер лейбористов Джереми Корбин назначил его теневым министром по выходу Британии из Евросоюза. Эту должность в «правительстве в ожидании», которое формирует официальная оппозиция, Стармер занимал до 2020 года, когда победил на внутрипартийных выборах и занял место Корбина.

По процедуре, как только будут объявлены окончательные результаты, Риши Сунак должен подать в отставку, объявив об этом королю Карлу III, после чего за разрешением сформировать новое правительство к монарху обратится Кир Стармер.