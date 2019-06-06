ФТС ответила на идею ограничить ввоз хамона и пармезана в багаже

ФТС ответила на идею ограничить ввоз хамона и пармезана в багаже

Идею запретить ввозить хамон и пармезан из-за границы в багаже ФТС не рассматривает, а предложение ведомства расширить продэмбарго не получило поддержки, рассказал в интервью РБК глава таможенной службы

Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Федеральная таможенная служба (ФТС) не рассматривает предложение запретить гражданам ввозить санкционные продукты в багаже для личных нужд. Об этом заявил РБК глава ФТС Владимир Булавин в кулуарах ПМЭФ-2019.

«Мы это [предложение] не приняли всерьез, нас это не касается. Это не предмет ведения ФТС», — заявил Булавин, комментируя инициативу Национальной мясной ассоциации, которая предложила запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.

В апреле этого года ассоциация направила письмо с таким предложением вице-премьеру Алексею Гордееву. Мера нужна, чтобы не допустить попадания в Россию возбудителей опасных болезней животных вместе с импортной едой, подчеркивали производители мяса.

При этом в феврале этого года ФТС сама предлагала расширить категории продуктов, попадающих под действие продэмбарго. Как пояснил Булавин, в этом предложении не было политического подтекста.