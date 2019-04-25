СМИ узнали об идее запретить россиянам ввоз из-за рубежа мяса и молочки

С предложением запретить россиянам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию для личного пользования в правительство обратились производители мяса. Они опасаются завоза в страну возбудителей опасных болезней животных

Национальная мясная ассоциация​, куда входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком» и другие написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом ​и ручной кладью на границе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего письма. Его подлинность изданию подтвердил руководитель ассоциации Сергей Юшин.

Авторы письма указывают, что растут риски завоза из-за рубежа через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных. Если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы, которые попадают на свалки, откуда разносится по воздуху или дикими животными.

С 2014 года импорт в Россию мясной, молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и ряда других стран запрещен. СО ссылкой на представителя ФТС издание уточняет, что для личного пользования можно ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения, но это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.

В аппарате вице-премьера изданию заявили, что письмо поступило. Там добавили, что вопрос прорабатывается Минсельхозом. Представители Минсельхоза и Россельхознадзора «Ведомостям» заявили, что поддерживают данные меры.