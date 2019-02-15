Консервация эмбарго: что еще ФТС предложила запретить ввозить в Россию

ФТС предлагает расширить продовольственное эмбарго. Под запрет может подпасть импорт консервов из мяса и рыбы, яиц, оливок, а также фруктовых соков и джемов. В прошлом году Россия закупила этих товаров на $1,2 млрд

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Предложения по расширению перечня сельхозпродукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, Федеральная таможенная служба 13 февраля 2019 года направила в Минсельхоз. Письмо с предложениями Федеральной таможенной службы, подписанное и.о. руководителя Русланом Давыдовым, есть в распоряжении РБК. Давыдов не подтвердил и не опроверг РБК эту информацию, сказав, что находится на больничном.

О планах таможни по расширению перечня продуктов, подпадающих под действие продэмбарго, знает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. Он сообщил, что СПБН готовит позицию индустрии, которая будет отправлена курирующим министерствам. О такой инициативе ФТС также знает представитель другой крупной продуктовой ассоциации.

Цель расширения — исключить возможность ввоза в Россию запрещенных товаров путем декларирования их кодами «товаров прикрытия», не включенных в перечень, сказано в письме.

Минсельхоз получил данное предложение ФТС, в настоящий момент оно находится на рассмотрении. «Обращаем внимание, что решения о введении нашей страной ограничительных мер в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства РФ и указами президента России», — заявили РБК в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу вице-премьера Алексея Гордеева.