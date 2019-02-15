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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Консервация эмбарго: что еще ФТС предложила запретить ввозить в Россию
ФТС предлагает расширить продовольственное эмбарго. Под запрет может подпасть импорт консервов из мяса и рыбы, яиц, оливок, а также фруктовых соков и джемов. В прошлом году Россия закупила этих товаров на $1,2 млрд
Фото: Armando Franca / AP

Предложения по расширению перечня сельхозпродукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, Федеральная таможенная служба 13 февраля 2019 года направила в Минсельхоз. Письмо с предложениями Федеральной таможенной службы, подписанное и.о. руководителя Русланом Давыдовым, есть в распоряжении РБК. Давыдов не подтвердил и не опроверг РБК эту информацию, сказав, что находится на больничном.

О планах таможни по расширению перечня продуктов, подпадающих под действие продэмбарго, знает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. Он сообщил, что СПБН готовит позицию индустрии, которая будет отправлена курирующим министерствам. О такой инициативе ФТС также знает представитель другой крупной продуктовой ассоциации.

Цель расширения — исключить возможность ввоза в Россию запрещенных товаров путем декларирования их кодами «товаров прикрытия», не включенных в перечень, сказано в письме.

Минсельхоз получил данное предложение ФТС, в настоящий момент оно находится на рассмотрении. «Обращаем внимание, что решения о введении нашей страной ограничительных мер в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства РФ и указами президента России», — заявили РБК в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу вице-премьера Алексея Гордеева.

Товаров из каких стран это касается: США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Для всех этих стран ограничения на ввоз различных категорий продуктов начали вводиться с 2014 года (и действуют до конца 2019-го). Но раньше под ограничения подпадали только отдельные товарные позиции, а не целые категории.

Новые запреты: документом предлагается включить в перечень запрещенных к ввозу все товары, которые декларируются девятью группами двузначных кодов ТНВЭД. В частности, предлагается распространить запрет на ввоз всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабов, креветок, устриц и мидий), икры осетровых, консервированных овощей, фруктов и орехов, оливок, консервированных томатов, джемов, мармеладов, фруктового пюре и фруктовых соков. Запрет предлагается ввести на ввоз свежей и охлажденной баранины и козлятины, некоторых субпродуктов, яиц, меда, лука-севка. Также под запрет подпадет ввоз живых животных: лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, кур и другой домашней птицы.

По кодам ТНВЭД:

01 «Живые животные»,

02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты»,

03 «Рыба и ракообразные, моллюски»,

04 «Молочная продукция, яйца, мед»,

05 «Продукты животного происхождения, в другом месте не поименнованные или не включенные»,

07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды»,

08 «Съедобные фрукты и орехи»,

16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных»,

20 «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов».

Также в перечень включаются все субпозиции кодов 1901 90 и 2106 90 — солодовый экстракт и пищевые добавки, используемые при производстве. Исключение — специализированная пищевая продукция для питания спортсменов.

Согласно данным ФТС, по итогам 2018 года по всем указанным службой категориям из санкционных стран в Россию было ввезено товаров на $1,213 млрд. Даже несмотря на введение продэмбарго, примерно такой же объем был и все годы, начиная с 2014-го: в 2015 году — на $1,127 млрд, в 2016 году — $965,8 млн, в 2017 году — $1,051 млрд. Значительно не менялись и объемы в натуральном выражении: в 2015-м эти категории в общем «весе» составили 581,3 тыс. т, в 2018-м — 554,6 тыс. т.

По словам Новикова, для индустрии безалкогольных напитков высокие риски связаны с тем, что в перечень попадают пищевые добавки (субпозиция 2106 90) и концентрированные основы (группа 20), которые входят в основу ряда производимых в России категорий безалкогольных напитков. Ограничения на ввоз могут нанести ущерб рынку из-за невозможности заместить эти товары — они не производятся на территории РФ и ЕАЭС, поясняет он. «Сырьевая база производства пищевых добавок и ароматизаторов в России пока развита слабо, и российские производители безалкогольных напитков вынуждены закупать эти компоненты в странах, приведенных в санкционном перечне. При этом альтернатив для замены страны происхождения данных ингредиентов без потери в качественных характеристиках, влияющих на готовый продукт, нет», — указывает Новиков.

Введение ограничений может, по мнению Новикова, привести к росту импорта Россией безалкогольных напитков, что, в свою очередь, сделает невозможным выполнение целевых показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в части расширения экспортных поставок ряда категорий безалкогольных напитков.

Автор: Елена Сухорукова
При участии: Галина Казакулова
Теги: продэмбарго, контрсанкции
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