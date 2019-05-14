Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже

Согласно действующим правилам, в Россию и другие государства ЕАЭС можно ввозить импортную продукцию до 5 кг на человека. Но в странах, где произведен товар и откуда вывезен, не должны быть зафиксированы заразные болезни животных

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минсельхоз не планирует вводить дополнительные ограничения на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Законопроект, который был разработан министерством, «направлен на установление механизма эксплуатации Россельхознадзором утилизационных печей и дезбарьеров в пунктах пропуска», пояснили в пресс-службе. «Таким образом, документ, — подчеркнули в ведомстве, — не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже».

С 2010 года, напомнили в Минсельхозе, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действуют правила провоза подконтрольных товаров, которые разрешают провозить продукцию в упаковке весом до 5 кг для личных нужд без сопроводительных документов. В случае же, если вес продукции превышает указанную массу, для ее ввоза в Россию и другие страны ЕАЭС необходимы специальное разрешение и ветеринарный сертификат.

Также, указали в ведомстве, временные ограничения на ввоз продукции из конкретных стран Россельхознадзор вводит в случаях, когда там «возникает неблагоприятная эпизоотическая ситуация». В таких ситуациях Федеральную таможенную службу России власти страны информируют «о необходимости соблюдения временных ограничений, в том числе в части ввоза физическими лицами животноводческой продукции в ручной клади и багаже», рассказали в министерстве.