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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже
Согласно действующим правилам, в Россию и другие государства ЕАЭС можно ввозить импортную продукцию до 5 кг на человека. Но в странах, где произведен товар и откуда вывезен, не должны быть зафиксированы заразные болезни животных
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минсельхоз не планирует вводить дополнительные ограничения на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Законопроект, который был разработан министерством, «направлен на установление механизма эксплуатации Россельхознадзором утилизационных печей и дезбарьеров в пунктах пропуска», пояснили в пресс-службе. «Таким образом, документ, — подчеркнули в ведомстве, — не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже».

С 2010 года, напомнили в Минсельхозе, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действуют правила провоза подконтрольных товаров, которые разрешают провозить продукцию в упаковке весом до 5 кг для личных нужд без сопроводительных документов. В случае же, если вес продукции превышает указанную массу, для ее ввоза в Россию и другие страны ЕАЭС необходимы специальное разрешение и ветеринарный сертификат.

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Также, указали в ведомстве, временные ограничения на ввоз продукции из конкретных стран Россельхознадзор вводит в случаях, когда там «возникает неблагоприятная эпизоотическая ситуация». В таких ситуациях Федеральную таможенную службу России власти страны информируют «о необходимости соблюдения временных ограничений, в том числе в части ввоза физическими лицами животноводческой продукции в ручной клади и багаже», рассказали в министерстве.

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Других ограничений на ввоз импортной животноводческой продукции в Россию, по информации пресс-службы, нет.

Об инициативе Минсельхоза, о которой идет речь, стало известно 13 мая. Согласно ей, поправки должны быть внесены в закон «О ветеринарии». Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.

При этом россиянам, как и сейчас, можно будет ввозить в багаже до 5 кг готовой импортной продукции животного происхождения в заводской упаковке, но только при условии, что эпизоотическая обстановка в стране, где произведен товар и откуда он вывезен, благоприятная.

Авторы: Елена Сухорукова, Евгения Маляренко
Теги: Минсельхоз, санкционные продукты, хамон
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