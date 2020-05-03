Минздрав сообщил о 3 тыс. предварительно заразившихся вирусом на Чаянде

Всего тесты провели у 10 тыс. работников Чаяндинского месторождения, сообщили в ведомстве. В региональном оперштабе заявили, что заболевание лабораторно подтверждено только у 39 человек на Чаянде

Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии (Фото: МЧС России)

На Чаяндинском месторождении в Якутии коронавирус предварительно диагностировали у более чем 3 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте российского Министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс. человек. У около трети из них предварительно показан положительный результат», — сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

По ее словам, у зараженных инфекцией заболевание протекает без симптомов. На месторождении работают 45 медработников, там есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, а также необходимый запас лекарств, указала Малинникова.

Ранее двух работников месторождения эвакуировали в больницу Якутска, а всего в медучреждения республики госпитализировали более 60 человек, сообщили в Минздраве. Кроме того, часть работников направили на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ и в Омскую область.