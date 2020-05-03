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Минздрав сообщил о 3 тыс. предварительно заразившихся вирусом на Чаянде

Всего тесты провели у 10 тыс. работников Чаяндинского месторождения, сообщили в ведомстве. В региональном оперштабе заявили, что заболевание лабораторно подтверждено только у 39 человек на Чаянде
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии (Фото: МЧС России)

На Чаяндинском месторождении в Якутии коронавирус предварительно диагностировали у более чем 3 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте российского Министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс. человек. У около трети из них предварительно показан положительный результат», — сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

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По ее словам, у зараженных инфекцией заболевание протекает без симптомов. На месторождении работают 45 медработников, там есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, а также необходимый запас лекарств, указала Малинникова.

Ранее двух работников месторождения эвакуировали в больницу Якутска, а всего в медучреждения республики госпитализировали более 60 человек, сообщили в Минздраве. Кроме того, часть работников направили на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ и в Омскую область.

Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде
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Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение

По данным оперативного штаба региона по коронавирусу, на Чаяндинском месторождении COVID-19 подтвердили у 39 работников. «На сегодняшний день официально подтвержденных лабораториями Роспотребнадзора случаев заболевания коронавирусом на Чаяндинском месторождении всего лишь 39», — говорится в сообщении. В штабе добавили, что силами «Газпрома» и его подрядчиков на месторождении организовано повторное тестирование «для верификации первичных полученных анализов».

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Накануне о предварительном диагнозе COVID-19 у трети работников Чаяндинского месторождения сообщила в Telegram замглавы оперативного штаба Якутии по борьбе с распространением коронавируса Ольга Балабкина, однако вскоре пост был удален. В сообщении утверждалось, что инфекцию обнаружили почти у 3500 работников, у 90% без симптомов.

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Согласно данным оперативного штаба Якутии, с начала распространения эпидемии в республике зафиксировали 282 случая заболевания. 37 инфицированных пациентов выздоровели, четыре умерли.

17 апреля на территории Чаяндинского месторождения объявили карантин. Позднее, 29 апреля, глава Якутии Айсен Николаев говорил, что на месторождении, согласно предварительным данным, могут находиться более тысячи заразившихся коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Анастасия Батманова
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Чаянда, Якутия, коронавирус, Минздрав, новости РБК
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