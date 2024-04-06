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Вознаграждение главы Boeing выросло на 45% перед кризисом в компании

Вознаграждение главы Boeing Кэлхуна выросло на 45% в преддверии кризиса
Гендиректор Boeing Дэйв Кэлхун в 2023 году получил зарплату в размере $1,4 млн, а также вознаграждение в виде акций на сумму $30,2 млн; это на 45% больше, чем годом ранее. До конца года уйдет в отставку на фоне кризиса в компании
Дэйв Кэлхун
Дэйв Кэлхун (Фото: David Ryder / Reuters)

В 2023 году вознаграждение генерального директора Boeing Дэйва Кэлхуна выросло на 45% по сравнению с предыдущим годом, до $32,8 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет компании. В 2022-м ему выплатили $22,5 млн.

Кэлхун в прошлом году получил зарплату в размере $1,4 млн, а также вознаграждение в виде акций на сумму $30,2 млн. При этом гендиректор Boeing решил отказаться от годового бонуса в $2,8 млн после январской аварии рейса Alaska Airlines, когда самолету Boeing 737 Max пришлось экстренно приземлиться из-за того, что у него на высоте 5 км отвалилась дверь люка аварийного выхода.

Если Кэлхун, как и обещал, покинет пост до конца года, он лишится части премии в размере $5,3 млн, которую ему обещали за продолжение работы до конца восстановления Boeing от последствий пандемии COVID-19. По данным Bloomberg, в феврале он получил часть этой суммы.

Глава Boeing решил уйти в отставку на фоне череды аварий из-за неполадок
Бизнес
Дэйв Кэлхун

Общая сумма вознаграждения Стэна Дила, который в марте ушел с должности руководителя направления коммерческих самолетов компании, за год выросла на 42% и составила $12,5 млн.

Кэлхун возглавил Boeing в 2019 году. О своем решении покинуть пост гендиректора он объявил в конце марта из-за проблем с безопасностью самолетов. После ЧП с бортом Alaska Airlines Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приостановило эксплуатацию части лайнеров и начало проверку. Регулятор запретил Boeing «возвращаться к обычному режиму работы», пока власти не убедятся, что проблемы с контролем качества устранены. 

Ведомство сообщило в начале марта, что в ходе аудита выявило многочисленные нарушения. На фоне ужесточившихся проверок производство самолетов Boeing 737 MAX резко упало.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Boeing зарплата вознаграждение
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