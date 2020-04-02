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Главный психиатр Минздрава назвал способы пережить стресс от самоизоляции

Зураб Кекелидзе полагает, что режим самоизоляции может затянуться на месяц или более. По словам психиатра, к такому испытанию нужно как следует подготовиться

Меры, предпринимаемые в России для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, и сама по себе ситуация с болезнью вызывают стресс у населения, так как выходят за рамки индивидуального опыта каждого отдельно взятого человека и его окружения, заявил в интервью телеканалу РБК главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

По его словам, реакция на ситуацию с коронавирусом развивается у людей в несколько стадий, примерно так же, как на любую стрессовую ситуацию.

«Первое — это острая реакция на стресс, она длится три-пять дней, потом так называемый переходный период, это длится где-то с пятого дня по тридцатый [день], а потом так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. Травма психическая, которая была», — пояснил Кекелидзе.

Самой тяжелой он считает первую стадию, когда человека мучает вопрос, «почему это со мной случилось». Тем, кому при стрессе приходится особенно тяжело, Кекелидзе советует обращаться за психологической помощью к специалистам, например, на круглосуточную горячую линию помощи при чрезвычайных ситуациях в Центре им. Сербского (+7 495 637-70-70).

«Самостоятельно не получится, это надо уметь. Длительное время человек должен заниматься аутотренингом и так далее, и так далее. И кроме того, когда человек испытывает стресс, лучшее — совет другого, но профессионала», — пояснил главный психиатр Минздрава.

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Разговор со специалистом — даже по телефону — эффективнее употребления алкоголя, который не снимает, а лишь «придавливает ненадолго» ощущение тревоги и страха, отмечает Кекелидзе. А вот специальные препараты-антидепрессанты во время острой реакции на стресс (те самые первые три-пять дней), по его словам, могут быть полезны, однако лишь при условии, что принимаются под надзором врача, который при необходимости может дать совет и по телефону.

В переходный период, по словам Кекелидзе, человек обретает способность анализировать ситуацию и выстраивать свое поведение в изменившихся условиях. Хотя в особо тяжелых случаях, например, при смерти близкого человека, этот процесс может затянуться на месяц и более.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Сложившуюся сейчас ситуацию, по словам главы Центра им. Сербского, затрудняет именно радикальное изменение условий жизни людей, которые в результате введения режима самоизоляции оказались запертыми в четырех стенах. По словам Кекелидзе, крайне важно не воспринимать случившееся как что-то вроде тюремного заключения,.

«В настоящее время никакого насилия нет. Речь о том, что мы должны все вместе спасать не кого-то чужого, а друг друга. Это осознанная необходимость, которую мы должны принять, независимо от того, что мы думаем про этот коронавирус. Мы должны все вместе спастись. Поодиночке спасаться в этой ситуации не получится», — отметил психиатр.

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Кекелидзе советует настраиваться на то, что период самоизоляции продлится достаточно долго, не менее месяца (возможно, что уже в четверг о продлении нерабочего периода объявит президент России Владимир Путин), что означает длительный отказ и от обычной семейной жизни, в которой супруги в будни «видят друг друга утром два-три часа и вечером, начиная после шести», да и с детьми контактируют не в постоянном режиме. К такому нужно как следует подготовиться.

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«Ведь мы заранее знаем, что когда мы все время вместе, некоторые проблемы приходится решать вместе. И мы не можем отвернуться друг от друга, уйти из дому — пусть решает и как хочет делает, а я пойду погуляю, и наоборот. Мы должны прийти к золотой середине согласия», — пояснил Кекелидзе. По его словам, в нынешней ситуации членам семьи лучше договориться не обижаться друг на друга или «обижаться, но прощать через три-пять-десять минут».

«Мы ведь когда идем на осознанную самоизоляцию, то, в первую очередь, думаем о своей семье, о своих близких, и через это и получается социальная ответственность людей, живущих в одной стране. Мы ведь все вместе делать это должны, важный момент — если не все вместе, то мы потеряем очень много близких людей. Это реальность», — предупредил глава Центра им. Сербского.

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По его словам, в самоизоляции есть и позитивная сторона, многие, наконец, получили возможность заняться тем, до чего раньше не доходили руки. «И хочется там что-то — мы это откладываем на потом, а потом сожалеем <...> Вот это мы можем реализовать. И притом, как раз находясь дома», — сказал Кекелидзе.

Тем же, кто никак не может успокоиться, психиатр советует не смотреть по телевизору «что-то тяжелое и усугубляющее» или заняться физкультурой, какими-то упражнениями, которые «снимают напряжение через мышцы». Сам Кекелидзе, по его словам, каждое утро для снятия напряжения в течение часа занимается аутотренингом и упражнениями с гантелями.

Автор: Евгений Калюков, Илья Доронов
Теги: институт Сербского, психиатрия, коронавирус, Зураб Кекелидзе
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