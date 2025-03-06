Снизился экспорт угля на восток из основных добывающих регионов

С начала года железнодорожный экспорт угля на восток снизился из всех основных добывающих регионов. При этом общий показатель перевозки вырос на 1,3%: недопоставленные объемы РЖД перераспределяют на другие направления

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Экспорт угля на восток по железной дороге вырос в январе — феврале на 1,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 18,6 млн т, следует из данных РЖД. При этом отгрузка твердого топлива на экспорт в восточном направлении сократилась из большинства угледобывающих регионов, но увеличилась в западном, пояснили в пресс-службе холдинга. Частично «выпавшие» объемы были компенсированы поставками на внутренний рынок и перераспределением на другие направления.

Перевозки из Хакасии в восточном направлении упали на 0,4 млн т, но на 28,1%, до 1,4 млн т выросли в западном, в 7 раз, до 0,5 млн т — в южном. Поставки иркутского угля на экспорт уменьшились на 0,2 млн т, до 0,3 млн т, при этом на 0,1 млн т, до 2,32 млн увеличились во внутреннем сообщении. Погрузка из Тувы снизилась на 31,7%, до 36 тыс. т вследствие непредъявления груза. Снижение отправок твердого топлива из Бурятии на 0,6 млн т, до 0,8 млн т частично компенсировано ростом отгрузки на внутренний рынок на 6%, до 0,93 млн т. Аналогично у Якутии — экспортные перевозки уменьшились на 0,1 млн т, до 4,24 млн т и были компенсированы увеличением отправок внутри страны на 6,7%, до 0,2 млн т.

Отправки на восток увеличили Забайкальский край — на 15,2%, до 0,9 млн т, Хабаровский край — на 70%, до 1,1 млн т, начала отправки Новосибирская область — в объеме 1,43 млн т.

С 1 января уголь транспортируется согласно Правилам недискриминационного доступа, в которых он находится в одиннадцатой очереди. Такой порядок, по мнению РЖД, обеспечивает равномерное распределение пропускных способностей между грузоотправителями с учетом государственных интересов и вклада перевозимых грузов в экономику. До этого года действовала другая схема — экспортное твердое топливо из Хакасии, Бурятии, Якутии, Тувы и Иркутской области вывозилось на восток по квотам, что позволяло иметь ему более высокий приоритет в перевозках (он был в третьей очереди). По словам источника, близкого к РЖД, рост экспорта на Восточном полигоне после отказа от этих преференций обусловлен доступом к инфраструктуре регионов, у которых их не было (Забайкальский и Хабаровский край, Новосибирская область). «Поехали регионы, которые не имели соглашений, поэтому не имели доступа на восток», — сказал он.

Сейчас квота есть только у Кузбасса, правительство региона и РЖД договорились о гарантированной доставке 54,1 млн т в 2025 году. Однако отгрузки на восток оттуда тоже снизились — на 0,17 млн т, до 9,34 млн т в январе — феврале в годовом выражении. Это «ставит под угрозу» исполнение соглашения между Кемеровской области и РЖД на 2025 год, заявили РБК в пресс-службе регионального правительства. В первом квартале объем перевозок предполагается на уровне 14,8 млн т, но уже сейчас заметно снижение среднесуточного вывоза на 3,7%.

«При этом компании угольной отрасли Кузбасса уже многие годы готовы кратно нарастить отгрузку экспортной продукции в порты и погранпереходы Дальнего Востока при наличии пропускной способности сети РЖД», — подчеркивают в региональном правительстве. Кемеровская область совместно с компаниями отрасли выработала и направила в федеральные органы власти предложения по восстановлению уровня вывоза угля в адрес портов Юга и Северо-Запада. Среди них — возврат понижающих коэффициентов (были временно приостановлены в 2022 году, с этого года полностью отменены. — РБК), предоставление скидок на поставки по этим направлениям в размере 12,8%.

По оценке Игоря Смирнова, директора по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры, отклонение по вывозу из Кузбасса от показателей прошлого года «совсем незначительное». Кроме того, указывает он, 2024 год был високосным, что влияет на сопоставление периодов первых двух месяцев. В целом при снижении экспорта на восток был зафиксирован рост на других направлениях, в первую очередь на южном, это особенно заметно с учетом низкой базы прошлого года, когда на фоне конфликта угольщиков и терминала ОТЭКО в Тамани из-за высоких ставок на перевалку (тогда, по данным источников РБК, они были на уровне $38 за тонну, сейчас базовая цена — $15,30. — РБК) некоторые грузоотправители прекратили отгрузку в адрес порта.

Пока экспорт твердого топлива сохраняются на уровне 2024 года, в январе — феврале в общей сложности он составил около 29 млн т. Основными импортерами остаются Китай, Индия и Турция за счет того, что на них приходится «огромная доля» от потребления твердого топлива в мире благодаря наращиванию угольной генерации. С учетом мирового тренда на сокращение потребления угля и соответственно отсутствием дополнительных поставок его из-за рубежа, даже при отмене санкций в будущем «вряд ли стоит ожидать» значительного роста поставок на рынок ЕС, полагает Смирнов.

Куда поставлять уголь выгоднее всего

Несмотря на негативную динамику цен на уголь на базисе FOB Восточный, это направление его перевозки оценивается как самое рентабельное в силу близости к рынкам сбыта, прежде всего китайскому. По данным Смирнова, в начала марта стоимость российского угля в портах Дальнего Востока упала ниже $85 за тонну твердого топлива калорийностью 6000, в то время как на протяжении большей части прошлого года она превышала $100.

«Данный фактор в среднесрочной перспективе может оказать значительное негативное влияние для грузоотправителей, расположенных далеко от морских портов, то есть имеющих большие транспортные затраты по доставке угля. Их продажи могут оказаться уже скоро на грани рентабельности на восточном направлении при дальнейшем снижении цен», — пессимистичен эксперт.

Цены на FOB Балтика и FOB Тамань «еще меньше», чем на Дальнем Востоке (но не ниже, чем в прошлом году), эти маршруты задействуются угольщиками для отправок продукции в Индию, Турцию, страны Африки и Латинской Америки. Поставки через Юг и Северо-Запад «критически» зависят от цен, при дальнейшем их снижении и отсутствии мер поддержки грузоотправителей — например, субсидий (в конце января 2025 года Минтранс предложил субсидировать западные поставки угля по аналогии со схемой, применяемой при отправках моторного топлива в Дальневосточный федеральный округ. — РБК) и понижающих коэффициентов — существует риск значительного сокращения перевозок в адрес портов этих направлений. По словам Смирнова, наименее рентабельны сейчас перевозки через порт Мурманск за счет большого транспортного плеча и на суше, и на море, что повлияло на значительное сокращение экспорта через него в прошлом году, в январе этого года поставки снизились уже на 35%.

В целом сейчас все поставки угольной продукции, кроме антрацита и коксующегося концентрата на восток, убыточны, заключает Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал». «Укрепившийся рубль здесь — довершение разгрома отрасли. Только льготная ставка в южном направлении на уровне 50% от стоимости перевозки может спасти ситуацию, но вероятность ее получения довольно низкая», — резюмирует он.

В правительстве Кузбасса отмечают, что сейчас в кризисной ситуации находятся угледобывающие предприятия по всей России. «В этой ситуации важно не допустить дальнейшего ухудшения ситуации и выполнить уже заключенные договоренности, в том числе по вывозу кузбасского угля на экспорт в 2025 году. Поддержку вывоза угля из других регионов необходимо оказывать за счет резервов РЖД», — считают в правительстве региона.

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам в конце 2024 года разработать антикризисную программу для угольной отрасли, а также проконтролировать ситуацию с остановившимися шахтами. Управлением банкротствами угольщиков предложили руководить ВЭБ.РФ.