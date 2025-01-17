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Эксклюзив

Новак поручил разработать антикризисную программу для угольной отрасли

Правительство намерено разработать комплекс мер для поддержки угольной отрасли в условиях кризиса. На «особом контроле» ситуация с остановившимися шахтами, а управление банкротствами угольщиков предложили руководить ВЭБ.РФ
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить меры поддержки предприятий угольной промышленности в условиях кризиса отрасли. Это следует из протокола заседания в правительстве, которое состоялось 27 декабря 2024 года (документ есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

В числе поручений вице-премьера — разработка «антикризисной программы» развития угольной промышленности с учетом «сложившейся ситуации в отрасли». Заняться ее формированием должны Минэнерго, Минэкономразвития, Минтранс, Минприроды, Минфин и Ростехнадзор с участием глав угледобывающих регионов (в числе присутствующих на совещании в конце декабря были представители Кузбасса, Якутии, Бурятии, Хакасии, Тувы, Иркутской и Новосибирской областей) в срок до 31 января 2025 года.

В пресс-службах Минэкономразвития и Минэнерго подтвердили работу по поручениям вице-премьера. В Минфине и Минприроды добавили, что окончательное решение о «наполнении» антикризисной программы будет приниматься на площадке правительства.

Минэнерго также поручено обеспечить мониторинг финансово-экономического состояния организаций угольной отрасли «в соответствии с установленными критериями».

Крупнейший морской угольный терминал предупредил о рисках недозагрузки
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Что происходит в угольной отрасли

В 2024 году угольная отрасль оставалась в затруднительном положении — экспорт твердого топлива, по оценке аналитиков, был глубоко убыточен, во многом в силу роста логистических издержек на всех направлениях поставок. Цена транспортировки в цене угля на FOB Восточный достигала порядка 83%, на FOB Балтика и FOB Тамань — 79 и 80% соответственно. Другим фактором давления выступили экспортные пошлины (вводились правительством с целью защиты внутреннего рынка с октября 2023 года до конца 2024-го, ставка зависела от курса рубля к доллару), действие которых в отношении энергетического угля и антрацита власти отменяли, неоднократно продлевая мораторий, и возобновляли вновь в течение года. Временный отказ от пошлин объяснялся неблагоприятной конъюнктурой рынка и ситуацией в отрасли. При этом пошлины на коксующийся уголь сохранялись. С 1 января 2025 года энергетический и коксующийся уголь, а также антрацит высвобождены из-под их действия.

До 10 февраля и далее ежемесячно ведомства — Минэнерго, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин совместно с правительством Кемеровской области — также должны взять на «особый контроль» ситуацию на приостановивших работу угледобывающих предприятиях, обеспечив защиту прав их работников.

Речь идет о разрезах «СДС-Угля» («Первомайский» и «Первомайский-3» под управлением ООО «Шахтоуправление Майское», занимается добычей коксующегося и бурого угля), шахте «Ольжерасская-Новая» филиала ПАО «Южный Кузбасс» (по заверению самой компании, является основным производителем угля марки К в регионе; приостановила работу в ноябре на полгода из-за сокращения рынков сбыта), АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (добывает и перерабатывает каменный уголь), ООО «УК «Анжерская-Южная» (занимается добычей коксующегося угля; в декабре власти Кузбасса сообщали о сокращении ста сотрудников предприятия из-за спада инвестиций, угледобыча при этом должна была продолжиться), ООО «Шахта «Инская» (занимается добычей коксующегося и бурого угля; осенью 2024 года стало известно о долге сотрудникам предприятия со стороны владельца Дениса Немыкина в размере более 65 млн руб., в январе компания проходит процедуру банкротства). Некоторые из этих объектов, например шахта «Ольжерасская-Новая» и «Северный Кузбасс», находятся в контуре активов крупных угольных компаний — «Мечела» и «Талтэка» соответственно, в числе акционеров «Анжерской-Южной», по данным СПАРК, бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минтруда, вопросы, связанные с сотрудниками указанных предприятий, взяты на особый контроль инспекциями Роструда и центрами занятости.

Отдельно Новак поручил Минэкономразвития, Минэнерго, Минтрансу и ФНС с участием ВЭБ.РФ проработать предложения по установлению особенностей банкротства угольных компаний, предусмотрев в том числе выполнение полномочий управляющего этой процедурой, которым может быть госкорпорация. В пресс-службе ВЭБ.РФ, в свою очередь, отметили, что поручение прорабатывается «в диалоге с заинтересованными ведомствами».

РБК обратился за комментарием в секретариат Новака, пресс-службы Минтранса, РЖД, Ростехнадзора и ФНС, а также приостановивших работу угольных предприятий, правительство Кемеровской области и других угледобывающих регионов.

Власти сформировали меры поддержки угольной отрасли
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Какая поддержка нужна отрасли

Антикризисные меры, которые могли бы поддержать угольную отрасль в сложившихся рыночных обстоятельствах, предполагают предоставление скидок (понижающего коэффициента к Прейскуранту 10-01 — ключевому тарифному документу РЖД. — РБК) грузоотправителям при поставках угля по железной дороге в адрес портов, прежде всего Юга, рассуждает Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал».

«Другого решения просто нет, потому что экспортные цены угля в начале января еще снизились (по данным Центра ценовых индексов, по состоянию на 10 января 2025 года в зависимости от марки и направления отгрузки стоимость энергетического угля составляла $60–87 за тонну, коксующегося — $118–121 за тонну)», — говорит эксперт. В восточном направлении сейчас с наименьшими негативными эффектами для рентабельности может транспортироваться только уголь низковостребованного сорта (размеры К, О и П от 25 до 50+ мм). На фоне теплой зимы склады покупателей в Китае переполнены, что снижает спрос на российское топливо. Кроме того, пропускная способность Восточного полигона задействована на уровне, близком к 100%, добавляет Александр Котов, руководитель направления консалтинга NEFT Research.

Дефицит инфраструктуры Восточного полигона сохранится до 2032 года
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

По мнению Худалова, для северо-западного направления потребуются более существенные, чем для Юга, преференции в силу низких цен на продукцию на базисе FOB. «По Югу технически, если обеспечить 25-процентную скидку к тарифу РЖД, большинство грузов сможет проехать. Поэтому здесь как раз-таки есть решение, которое позволит в моменте поддержать экспорт. По Северо-Западу я такого решения не вижу», — пессимистичен он.

Аналитики NEFT Research, в свою очередь, полагают, что комплекс «оперативных мер» по развитию провозных мощностей, направленных на увеличение эффективности логистики и снижение доли затрат на нее за счет роста объемов отгрузок и увеличения конкуренции среди стивидоров, необходим как для Юга, так и для Северо-Запада. Для решения проблемы перегруженности восточного и, напротив, недозагруженности южного и северо-западного направлений необходимы «экономические, а не распределительные меры», говорит Котов, подчеркивая, что для выхода экспорта российского угля по меньшей мере на безубыточность требуется господдержка. Более того, она «критична», в том числе для поставок угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). «Учитывая изменения мировых торговых потоков в последние годы, ключевой фактор развития российского угольного экспорта — экономика поставок в АТР в целом и в индийском направлении в частности. Порты Юга, где себестоимость перевалки на 200–300 руб. за тонну ниже, чем на Востоке и Северо-Западе, наиболее перспективны для обеспечения индийского спроса. При этом и для Юга, и для остальных направлений экономика остается отрицательной», — пояснил Котов.

По оценке NEFT Research, сейчас убыточность поставок твердого топлива на внешние рынки колеблется в пределах 4,5 тыс. руб. с тонны в зависимости от марки и направления. Эту ситуацию корректирует отмена экспортной пошлины, улучшая экономику зарубежных поставок на 340–650 руб. на тонну. Поспособствовать росту рентабельности на 240–720 руб. смогли бы возврат понижающих коэффициентов и дополнительная скидка к тарифу РЖД.

Вопросом выработки «необходимых условий» по обеспечению вывоза угля в порты Северо-Запада и Юга займутся Минэнерго совместно с РЖД, угледобывающими и стивидорными компаниями, Союзом операторов железнодорожного транспорта и самими операторами — для этого Новак поручил провести соответствующее совещание.

Минприроды и Минэнерго поручено также сформировать предложения по ограничению выдачи новых лицензий на разработку месторождений энергетического угля в регионах, отдаленных от рынков сбыта, в том числе, уточняется в документе, в Новосибирской и Кемеровской областях, Хакасии и Красноярском крае. Выдачи таких лицензий должна осуществляться только по решению подкомиссии, считают в правительстве.

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