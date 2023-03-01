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Bloomberg узнал о просьбе Тинькова к Лондону о снятии санкций

Bloomberg: Олег Тиньков попросил власти Великобритании снять с него санкции
Олег Тиньков, несмотря на отказ от российского гражданства и публичное осуждение политики Москвы, до сих пор остается под санкциями Великобритании. Теперь он попросил Лондон учесть его политическую позицию и отменить ограничения
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Экс-владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков, объявивший в октябре 2022 года об отказе от российского гражданства, обратился в министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка, пишет Bloomberg. В заявлении он сообщил, что поддерживает антироссийские санкции.

«Снятие санкций со меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение», — цитирует агентство текст обращения бизнесмена.

Просьбу Тинькова, как пишет Bloomberg, поддержал экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен в реестр иноагентов), проживающий сейчас в Великобритании. Он также написал в британский МИД письмо с призывом снять санкции с Тинькова. «Я считаю, что решение о введении против него санкций было неправильным», — пояснил он свое решение, объяснив, что считает необходимым четко связать снятие санкций с публичным выражением своей позиции банкиром. Тиньков неоднократно выступал против военных действий на Украине.

В конце апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке доли семьи Олега Тинькова в 35% в TCS Group (материнская компания банка «Тинькофф»). Это произошло меньше чем через две недели, после того как Тиньков обратился к «коллективному Западу» с просьбой поспособствовать завершению военных действий. Тиньков утверждал, что сделка была совершена под давлением.

В последние годы Тиньков проживал в Великобритании, где он проходил часть курса лечения лейкемии. В конце марта Лондон ввел персональные санкции против предпринимателя, которые включали заморозку счетов, запрет на вход его судов (в том числе арендованных) в британские порты, и прием его самолетов в британских аэропортах. Въезд в страну для Тинькова, однако, Лондон запрещать не стал. 26 марта Великобритания отменила ограничения против самолетов и яхт Тинькова, однако уже через четыре дня вновь их восстановила.

В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать решение Тинькова и основателя финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского отказаться от российского гражданства, заявляли, что «фактически они сейчас не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране». «Это их право», — констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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