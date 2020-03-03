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Суд назвал дату следующего заседания по делу Тинькова в Лондоне

Олег Тиньков (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Следующее заседание по делу основателя, акционера и председателя совета директоров Тинькофф Банка Олега Тинькова состоится 27 апреля. Об этом сообщили РБК в Вестминстерском магистратском суде.

28 февраля стало известно, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова. В головной компании Тинькофф Банка TCS Group Holding сообщили, что претензии Службы внутренних доходов США (IRS) касаются «налоговых вопросов». Позже в компании уточнили, что речь идет об обвинении IRS в занижении Тиньковым налоговых выплат. Как передавала газета Daily Express, бизнесмен подал налоговую декларацию с некорректными данными о доходах за 2013 год.

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
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В холдинге добавили, что Тиньков участвует в судебных разбирательствах в качестве частного лица, а ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы «Тинькофф».

На время слушаний Тиньков не может покинуть Лондон. Он также обязан с 19:00 до 07:00 находиться в квартире в лондонском районе Кенсингтон и отмечаться в полиции три раза в неделю. После того как был выдан ордер на задержание бизнесмена, сторона защиты выплатила залог. По данным Daily Express, его сумма составила £20 млн.

Теги: Олег Тиньков, суд
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