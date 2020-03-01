Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
Лувр временно закрылся из-за коронавируса Общество, 20:07 Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана Политика, 19:37 Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве Общество, 19:36 Путин подписал закон о бесплатном горячем питании школьников Общество, 19:34 СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США Бизнес, 19:22 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта Общество, 19:14 Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку встречи Путина и Эрдогана Политика, 19:03 В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом Общество, 18:21 СМИ узнали о решении Кипра лишить трех иностранцев «золотых паспортов» Политика, 18:16 Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка Общество, 18:11 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 В Анкаре освободили задержанных журналистов «Sputnik Турция» Общество, 17:47 Диетологи назвали подходящие для поста продукты Общество, 17:25 Emirates попросила сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса Общество, 17:14
Бизнес ,  
0 

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Даже после выплаты залога бизнесмен будет находиться под наблюдением, а ночью не сможет покидать лондонскую квартиру, пишет Daily Express. О претензиях со стороны налоговиков США сообщила ранее головная компания Тинькофф Банка
Олег Тиньков (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express. Источник информации газета не раскрывает.

По данным издания, это одна из самых крупных сумм, уплаченных в качестве залога. Указывается, что до следующего судебного заседания в суде Вестминстера Тиньков будет находиться под постоянным наблюдением, а с 19:00 до 7:00 не должен покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон. Он также должен сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.

В своем материале Express пишет, что Тиньков «оспаривает экстрадицию в США»; официально о требованиях американской стороны пока не сообщалось.

РБК направил запрос в Тинькофф Банк.

О претензиях к Тинькову со стороны налоговой службы США стало известно 28 февраля из сообщения TCS Group Holding PLC — головной компании Тинькофф Банка. В компании утверждают, что речь идет о неких налоговых спорах, и что Тиньков участвует в судебных заседаниях как частное лицо, и что ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы. По данным TCS, слушания будут проходить с февраля по апрель. В Тинькофф Банке ранее говорили, что компания сама сообщила об участии Тинькова в судебных слушаниях, чтобы соблюсти нормы, предъявляемые к публичной компании (ее акции торгуются как в Москве, так и в Лондоне).

Daily Express пишет, что Тиньков, у которого несколько лет назад был американский паспорт, заплатил неправильную сумму налогов, а в 2013 году сообщил недостоверные данные о своем доходе американским властям.

На фоне сообщений о претензиях к бизнесмену акции зарегистрированной на Кипре TCS Group Holding PLC в Лондоне упали в пятницу более чем на 11%. Рыночная капитализация компании опустилась до $4,64 млрд.

О том, что Тиньков перестал быть гражданином США, говорится в сообщении американской налоговой службы за октябрь 2017 года. Согласно этому сообщению, в список включаются лица, о потере гражданства которыми стало известно в течение квартала, заканчивающегося 31 марта того же года.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Евгения Чернышова
Теги: «Тинькофф банк», Олег Тиньков
Материалы по теме
Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США
Финансы
В Тинькофф Банке прокомментировали слушания с участием Тинькова в Лондоне
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter