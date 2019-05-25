В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»

Глава «Росатома» Алексей Лихачев завил, что договор на строительство еще двух ледоколов проекта 22220 планируется заключить до конца августа по схеме смешанного финансирования.

Общая стоимость двух судов составит около 100 млрд руб., из которых 45 млрд руб. предлагается выделить из федерального бюджета, а остальную сумму вложит «Росатом».

Ледоколы проекта 22220 можно использовать как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Они должны сыграть важную роль в проекте по круглогодичной навигации по Северном морском пути, указали в «Росатоме». При полной мощности на глубокой воде эти ледоколы способны идти через лед толщиной 2,9 м на скорости 1,5–2 узла.