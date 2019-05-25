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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Общество ,  
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В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»
«Крестной матерью» судна стала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ледокол строили с июля 2016 года
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду второго серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22220, сообщается на сайте госкорпорации «Росатом».

«Он был спущен на воду с уже смонтированными реакторными установками «РИТМ-200» на борту и практически полностью оснащенный системой электродвижения», — сообщили в «Росатоме».

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Там добавили, что «крестной матерью» ледокола «Урал» стала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В случае с предыдущими судами это место занимали спикер Совфеда Валентина Матвиенко и бывшая на тот момент главой Счетной палаты Татьяна Голикова.

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От «Ямала» до «Таймыра»: атомные ледоколы в составе российского флота

Глава «Росатома» Алексей Лихачев завил, что договор на строительство еще двух ледоколов проекта 22220 планируется заключить до конца августа по схеме смешанного финансирования.

Общая стоимость двух судов составит около 100 млрд руб., из которых 45 млрд руб. предлагается выделить из федерального бюджета, а остальную сумму вложит «Росатом».

Ледоколы проекта 22220 можно использовать как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Они должны сыграть важную роль в проекте по круглогодичной навигации по Северном морском пути, указали в «Росатоме». При полной мощности на глубокой воде эти ледоколы способны идти через лед толщиной 2,9 м на скорости 1,5–2 узла.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ледокол, Санкт-Петерубрг
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