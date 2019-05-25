В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду второго серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22220, сообщается на сайте госкорпорации «Росатом».
«Он был спущен на воду с уже смонтированными реакторными установками «РИТМ-200» на борту и практически полностью оснащенный системой электродвижения», — сообщили в «Росатоме».
Там добавили, что «крестной матерью» ледокола «Урал» стала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В случае с предыдущими судами это место занимали спикер Совфеда Валентина Матвиенко и бывшая на тот момент главой Счетной палаты Татьяна Голикова.