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ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике
Банк увеличит вдвое финансирование арктических проектов до 1 трлн руб. в ближайшие два года. Только на сооружение мощных ледоколов для «Росатома» ВТБ предоставит около 200 млрд руб.
Андрей Костин (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

ВТБ планирует увеличить объем кредитных средств, выделяемых на развитие Арктики, до 1 трлн руб. в ближайшие два года, сообщил РБК зампред правления банка Валерий Лукьяненко. При этом общий объем инвестиционных проектов в Арктической зоне составляет более 10 трлн руб., то есть ВТБ готов предоставить 10% этой суммы.

По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.

Деньги на ледоколы

В частности, ВТБ планирует предоставить «Росатому» порядка 150 млрд руб. на строительство трех ледоколов «Лидер» (стоимость каждого ледокола оценивается в 120 млрд руб.), а также около 45 млрд руб. — на два универсальных атомных ледокола ЛК-60 (стоимость каждого — 50 млрд руб.).

«Лидер» мощностью 120 МВт нужен «Росатому» для организации круглогодичной навигации по Северному морскому пути: этот ледокол способен проходить льды толщиной до четырех метров, обеспечив коммерческую скорость для доставки грузов. Сейчас период навигации по Северному морскому пути (СМП) на восточном направлении составляет лишь два—шесть месяцев в год из-за льдов.

Построить «Лидер» планируется на судостроительном комплексе «Звезда», первый ледокол будет профинансирован из бюджета: на него в 2020–2022 годах выделят 60 млрд руб. Как писали «Ведомости», «Росатом» решил зайти в новый для себя бизнес морских перевозок и стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире за счет перевозок по СМП грузов из Юго-Восточной Азии в Европу, перехватив часть грузов с южного пути.

Представитель «Росатома» не стал комментировать заявление Лукьяненко, напомнив лишь, что госкорпорация ведет переговоры с банками по финансированию серийных ледоколов ЛК-60. Соглашение о сотрудничестве для реализации арктических проектов между ВТБ и «Росатомом» было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года. Но как отметил источник РБК, близкий к госкорпорации, финального решения о том, что финансирование на ледоколы будет выделено именно ВТБ, не принято — «Росатом» планирует провести тендер между банками.

Инвестиции в создание необходимой транзитной инфраструктуры на СМП «Росатом» оценивает в $7 млрд, говорится в подготовленной для банков презентации «Росатома» (есть у РБК). Годовой оборот нового перевозчика оценивается в $5,6 млрд на пике. Пилотный запуск контейнерной линии на Северном морском пути запланирован на 2024 год, его мощность в «Росатоме» оценивают в 30 млн т в год к 2028 году (это 70% от общего грузопотока по СМП). Для перевозки целевого объема контейнерных грузов через СМП потребуется арктический флот из 33 коммерческих судов (контейнеровозов), инвестиции в создание флота госкорпорация оценивает в $5,8 млрд. Для финансирования проекта она планирует привлечь проектное финансирование и соинвесторов.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков говорил, что правительство намерено создать государственного оператора контейнерных грузов в Арктике и покрыть расходы перевозчиков по транспортировке, а также все связанные с ней риски. Этот проект прорабатывает Минвостокразвития вместе с энергетическим центром бизнес-школы Сколково. Сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал, несмотря на то что сам путь через Арктику, соединяющий Европу и Азию, намного короче южного. Длина СМП от Санкт-Петербурга до Владивостока составляет порядка 14 тыс. км, в то время как путь между этими городами по маршруту через Суэц составит более 23 тыс. км.

В майском указе президент Владимир Путин поставил задачу развивать СМП, увеличив грузопоток по нему в четыре раза — до 80 млн т к 2024 году.

Другие проекты в Арктике

Помимо ледоколов, ВТБ планирует выделить средства на инвестиционный проект по разработке Баимского медно-золотого месторождения на Чукотке, сказал РБК Лукьяненко. В прошлому году Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова продала этот проект казахстанской KAZ Minerals.

По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, объем инвестиций в разработку Баимского месторождение составит 268 млрд руб., из них на инфраструктуру — около 100 млрд руб. Проект предполагает строительство обогатительного комбината (мощностью 30 млн т руды в год) и всей необходимой для его функционирования инфраструктуры.

Конкретных решений по финансированию Баимского ГОКа пока нет, уточнил Лукьяненко. «На создание инфраструктуры из бюджета планируется выделить около 30 млрд руб. Возможный объем участия ВТБ будет определяться совместно с правительством Чукотки на последующих стадиях реализации проекта», — пояснил он.

ВТБ также ведет переговоры о финансировании добычи платиноидов на Таймыре — проекта «Арктик Палладий» «Норильского никеля» Владимира Потанина и «Русской платины» Мусы Бажаева. Как недавно рассказывал Бажаев на встрече с Путиным, «Русская платина» с ВТБ и РФПИ работают над тем, чтобы привлечь ближневосточных партнеров в этот проект». В феврале 2018 года Бажаев и Потанин договорились о создании на паритетной основе совместного предприятия «Арктик Палладий», в которое владелец «Русской Платины» внес «Норильск-1» и Черногорское месторождение, а «Норникель» — Масловское месторождение. Запасы этих трех участков, расположенных на Таймыре, оцениваются в 4,5 тыс. т, а инвестиции в проект — в $15 млрд.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Банк ВТБ
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