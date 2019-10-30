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Путин заявил об интересе Венгрии к «Турецкому потоку»

Венгрия заинтересована в проекте «Турецкий поток» и Россия будет приветствовать участие Будапешта в нем, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает корреспондент РБК.

«Для Венгрии участие в этом проекте представляет значительный интерес», — сказал Путин. По его словам, вопрос участия Будапешта может решиться уже в начале следующего года. Если Венгрия примет решение присоединиться к газопроводу, до него по территории страны нужно будет проложить всего 15 км труб, отметил он.

Президент также сообщил, что в 2020 году завершатся работы на болгарской территории.

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«Турецкий поток» — газопровод протяженностью порядка 930 км, который проходит по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Строительство его первой нитки, которая предназначена для турецкого рынка, завершили в апреле 2018 года.

Вторая нитка строится для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Обе нитки планировали запустить в 2020 году. Мощность каждой составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

18 октября оператор проекта TurkStream сообщил о начале заполнения первой ветки морского участка «Турецкого потока» газом. По планам оператора, газопровод начнет работу до конца 2019 года.

Теги: «Турецкий поток», Венгрия, Владимир Путин
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