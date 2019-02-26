«Газпром» заявил о планах сохранить 35% европейского рынка газа

Доля «Газпрома» на европейском рынке достигла 36,7% в 2018 году и в ближайшие годы сохранится на уровне 35%, заявила глава его экспортной «дочки». Это позволит компании получить около $50 млрд выручки в этом году, считают эксперты

Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

«Газпром» в 2018 году поставил в ЕС и Турцию 201,8 млрд куб. м газа, увеличив долю на этом рынке с 34,2 до 36,7% от уровня потребления региона, говорится в презентации компании к Дню инвестора, который во вторник, 26 февраля, прошел в Гонконге.

Компания ожидает, что ее доля в этом регионе в ближайшие годы сохранится на уровне не менее 35%, а средняя экспортная цена на газ в Европе в 2019 году составит $230–250 за 1 тыс. куб. м, сказала на встрече с инвесторами глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова (цитата по Reuters). Средняя цена газа компании, поставленного на экспорт в 2018 году, выросла на 24,6%, до $245,5 за 1 тыс. куб. м, уточнила она.

За первые девять месяцев 2018 года выручка от экспорта газа «Газпрома» составила 2,14 трлн руб. ($32,6 млрд по курсу на 30 сентября 2018 года, данных за весь год пока нет). При цене $250 за 1 тыс. куб. м и удержании доли рынка в Европе не менее 35% (200 млрд куб. м газа) выручка «Газпрома» от экспорта газа составит $50 млрд, подсчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Аналитик «Атона» Александр Корнилов прогнозирует рост выручки «Газпрома» от экспорта газа в Европу в 2019 году до $58 млрд, если реализуется прогноз компании по цене топлива. Но спотовые цены в Европе продолжают падение из-за потепления ($210 за тыс. кубов газ стоит на британской площадке NBP), указывает он.

Аналитики «ВТБ Капитала» прогнозируют среднегодовую цену российского газа в Европе на уровне $230,8 за 1 тыс. куб. м, Fitch — около $240 за тыс. куб. м. Низкие спотовые цены на газ в феврале связаны с погодными условиями — периодом потепления в Европе, сказал РБК директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко.