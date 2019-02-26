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Бизнес ,  
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«Газпром» заявил о планах сохранить 35% европейского рынка газа
Доля «Газпрома» на европейском рынке достигла 36,7% в 2018 году и в ближайшие годы сохранится на уровне 35%, заявила глава его экспортной «дочки». Это позволит компании получить около $50 млрд выручки в этом году, считают эксперты
Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

«Газпром» в 2018 году поставил в ЕС и Турцию 201,8 млрд куб. м газа, увеличив долю на этом рынке с 34,2 до 36,7% от уровня потребления региона, говорится в презентации компании к Дню инвестора, который во вторник, 26 февраля, прошел в Гонконге.

Компания ожидает, что ее доля в этом регионе в ближайшие годы сохранится на уровне не менее 35%, а средняя экспортная цена на газ в Европе в 2019 году составит $230–250 за 1 тыс. куб. м, сказала на встрече с инвесторами глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова (цитата по Reuters). Средняя цена газа компании, поставленного на экспорт в 2018 году, выросла на 24,6%, до $245,5 за 1 тыс. куб. м, уточнила она.

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За первые девять месяцев 2018 года выручка от экспорта газа «Газпрома» составила 2,14 трлн руб. ($32,6 млрд по курсу на 30 сентября 2018 года, данных за весь год пока нет). При цене $250 за 1 тыс. куб. м и удержании доли рынка в Европе не менее 35% (200 млрд куб. м газа) выручка «Газпрома» от экспорта газа составит $50 млрд, подсчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Аналитик «Атона» Александр Корнилов прогнозирует рост выручки «Газпрома» от экспорта газа в Европу в 2019 году до $58 млрд, если реализуется прогноз компании по цене топлива. Но спотовые цены в Европе продолжают падение из-за потепления ($210 за тыс. кубов газ стоит на британской площадке NBP), указывает он.

Аналитики «ВТБ Капитала» прогнозируют среднегодовую цену российского газа в Европе на уровне $230,8 за 1 тыс. куб. м, Fitch — около $240 за тыс. куб. м. Низкие спотовые цены на газ в феврале связаны с погодными условиями — периодом потепления в Европе, сказал РБК директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко.

Однако экспорт «Газпрома» в Европу упадет до 185–190 млрд кубов в 2019–2020 годах из-за роста поставок американского СПГ, предупреждает Маринченко.

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«Несмотря на увеличение закупок СПГ на фоне роста спроса на импортный газ из-за падения собственной добычи, его доля в обеспечении потребления Европы остается весьма скромной», — заявила на встрече с инвесторами Бурмистрова (цитата по «Интерфаксу»). В 2018 году поставки СПГ обеспечили около 13% потребления Европы, что по-прежнему значительно ниже рекордных 17%, которые были достигнуты в 2011 году, несмотря на «постоянно расширяющиеся мощности терминалов по приемке СПГ», указала она. «Это означает, что, даже имея все больше возможностей по диверсификации источников поставок, европейские потребители предпочитают закупать газ «Газпрома», — заключила глава «Газпром экспорта».

Норвегия, второй после «Газпрома» поставщик газа в ЕС, в 2018 году снизила экспорт с 134,8 млрд до 130,5 млрд куб. м, Алжир — с 49,4 млрд до 48,4 млрд куб. м газа, Катар — с 24,1 млрд до 23,4 млрд куб. м. Но другие производители СПГ (помимо Катара), наоборот, нарастили поставки топлива в ЕС на треть — с 26,4 млрд до 35,4 млрд куб. м, следует из материалов российской компании.

По итогам 2018 года экспорт газа «Газпрома» в Европу в три раза превышает суммарные поставки СПГ всех мировых производителей, сказал начальник департамента перспективного развития «Газпрома» Олег Аксютин, выступая перед инвесторами. При таком раскладе — продолжении падения добычи газа в странах Европы и на фоне того, что цены на СПГ остаются выше, чем на трубопроводный газ, — «Газпром» способен удержать долю в 35% или даже нарастить ее, заключил Полищук из Raiffeisenbank.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Газпром экспорт», природный газ
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