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Дело братьев Магомедовых ,  
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Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Бизнесмен заявил, что поручил сделать все необходимое для привлечения «участников рейдерского захвата» к ответственности. В FESCO сообщили о его попытке избежать ответственности в связи с невозвратом ранее полученных средств
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018 года по подозрению в создании преступного сообщества, из СИЗО призвал правоохранительные органы принять меры для предотвращения рейдерского захвата Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы FESCO). Бизнесмену принадлежит 32,5% FESCO и за попыткой захвата, по его словам, стоят те самые люди, кого сам Магомедов когда-то назначил в совет директоров компании, в том числе нынешняя глава совета Лейла Маммедзаде.

«Я крайне разочарован тем, что мои представители в совете директоров, люди, которых я когда-то взял на работу, принимают участие в рейдерском захвате компании, где я являюсь крупнейшим акционером. Я призываю правоохранительные органы обратить внимание на события, разворачивающиеся вокруг FESCO, и предпринять необходимые меры с целью остановить корпоративный захват компании и ее разрушение», — говорится в письме Магомедова, которое опубликовал в понедельник Telegram-канал Baza.

Адвокат Магомедова Виктория Цилюрик подтвердила РБК подлинность письма, отметив, что на документе стоит ее резолюция.

Магомедов заявил, что Маммедзаде и еще несколько членов совета директоров FESCO — Марк Гарбер, Александрс Исуринс, Дэнис Кант-Мандал, Константин Кузовков и Константин Курланов — пытаются сорвать проведение назначенного на 30 сентября общего собрания акционеров компании. К числу направленных на это мер бизнесмен отнес, в частности, назначение на пост президента FESCO Аркадия Коростелева. Конечной целью всего происходящего Магомедов назвал «содействие третьим лицам в рейдерском захвате».

Лейла Маммедзаде — РБК: «Проблема Зиявудина лежит не в области экономики»
Бизнес
Лейла Маммедзаде

В своем письме Магомедов отметил, что поручил юристам сделать все необходимое для привлечения Маммедзаде и «других участников рейдерского захвата» к ответственности и компенсации всех потерь акционеров FESCO.

Глава совета директоров FESCO через своего представителя заявила РБК, что все действия на этом посту предпринимала в целях сохранения целостности и финансовой стабильности компании.

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«По-человечески я могу понять чувства Магомедова З.Г., который два с половиной года под арестом и которого неправильно информируют родственники, но мы обязаны действовать в интересах FESCO, а не отдельных акционеров. Компании 140 лет, она была до нас и будет после, при предыдущих акционерах и при последующих. Мы должны сохранить бизнес и приложим усилия для возвращения средств в компанию, даже если кому-то не хочется их возвращать», — заявила Маммедзаде.

FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В середине сентября FESCO через свою «дочку» подала в Лондонский международный арбитражный суд иски «в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым».

«FESCO намерена взыскать с ряда акционеров долг по выданным займам, направленным ими на выкуп акций группы в 2012 году», — пояснили в компании.

В начале 2020 года Маммедзаде в интервью РБК говорила, что решила уйти из FESCO, поскольку они с Магомедовым «по-разному видят будущее компании».

«Вероятнее всего, придут родственники Зиявудина — компания перейдет под управление близких ему людей, которым он на 100% доверяет. Скажу больше, они уже начали играть достаточно активную роль в жизни компании и с их решениями мне трудно соглашаться. В связи с этим я, как профессиональный менеджер, считаю правильным отойти в сторону», — говорила тогда Маммедзаде.

В пресс-службе FESCO назвали письмо Магомедова «попыткой избежать ответственности от преследования в связи с невозвратом ранее полученных им средств».

«Мы выражаем надежду, что компании господина Магомедова З.Г. вернут выданные им кредиты, и просим воздержаться от голословных обвинений, не соответствующих действительности, а также от препятствования проведению независимой экспертизы операционной деятельности группы и финансового аудита. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы для защиты интересов бизнеса группы», — заявили в пресс-службе компании.

В пресс-службе FESCO также заверили, что действия нового руководства FESCO направлены на повышение долгосрочной финансовой устойчивости и ликвидности компании, а проведенная по поручению совета директоров независимая аудиторская проверка выявила «ряд грубейших нарушений, финансовых злоупотреблений» и попыток ущемления представителями Магомедова прав миноритарных акционеров.

Авторы
Тимофей Дзядко, Евгений Калюков, Маргарита Алехина
Зиявудин Магомедов Fesco рейдерский захват
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