Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Бизнесмен заявил, что поручил сделать все необходимое для привлечения «участников рейдерского захвата» к ответственности. В FESCO сообщили о его попытке избежать ответственности в связи с невозвратом ранее полученных средств

Зиявудин Магомедов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018 года по подозрению в создании преступного сообщества, из СИЗО призвал правоохранительные органы принять меры для предотвращения рейдерского захвата Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы FESCO). Бизнесмену принадлежит 32,5% FESCO и за попыткой захвата, по его словам, стоят те самые люди, кого сам Магомедов когда-то назначил в совет директоров компании, в том числе нынешняя глава совета Лейла Маммедзаде.

«Я крайне разочарован тем, что мои представители в совете директоров, люди, которых я когда-то взял на работу, принимают участие в рейдерском захвате компании, где я являюсь крупнейшим акционером. Я призываю правоохранительные органы обратить внимание на события, разворачивающиеся вокруг FESCO, и предпринять необходимые меры с целью остановить корпоративный захват компании и ее разрушение», — говорится в письме Магомедова, которое опубликовал в понедельник Telegram-канал Baza.

Адвокат Магомедова Виктория Цилюрик подтвердила РБК подлинность письма, отметив, что на документе стоит ее резолюция.

Магомедов заявил, что Маммедзаде и еще несколько членов совета директоров FESCO — Марк Гарбер, Александрс Исуринс, Дэнис Кант-Мандал, Константин Кузовков и Константин Курланов — пытаются сорвать проведение назначенного на 30 сентября общего собрания акционеров компании. К числу направленных на это мер бизнесмен отнес, в частности, назначение на пост президента FESCO Аркадия Коростелева. Конечной целью всего происходящего Магомедов назвал «содействие третьим лицам в рейдерском захвате».