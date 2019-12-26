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Покупатель «Трансконтейнера» заявил об интересе к FESCO
«Дело» интересуется покупкой транспортной группы FESCO, рассказал владелец компании Сергей Шишкарев. Ранее группа купила контрольный пакет акций «Трансконтейнера»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Владелец группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, чья «дочка» в ноябре выиграла аукцион на покупку контрольного пакета акций (50% плюс две акции) железнодорожного оператора «Трансконтейнер», в интервью «Коммерсанту» рассказал о желании приобрести транспортную группу FESCO.

На вопрос, есть ли у него интерес к этой компании, Шишкарев ответил: «Есть, и очень большой». «Сейчас работаем над этим. Буду говорить с «Росатомом» (у которого 30% «Дела». — РБК) и, может быть, искать схему, формулу, которая позволит выйти на предложение», — заявил он.

По его словам, FESCO «идеально ложится» в состав его нынешних активов, однако разрешение на подобного рода сделку будет «не так просто получить» из-за требований антимонопольного законодательства. «Может быть, мы с кем-то скооперируемся, например, с одним из международных транспортных агентов», — добавил Шишкарев.

РБК направил запрос в пресс-службу FESCO.

Транспортная группа FESCO (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство») является третьей по величине судоходной компанией и крупнейшим перевозчиком навалочных и генеральных грузов в России. Крупнейший владелец (32,5% акций) — Зиявудин Магомедов, 23,8% принадлежит GHP, еще 17,4% — TPG Capital.

В октябре «Ведомости» писали, что портовый оператор ОАЭ DP World и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовы инвестировать $2 млрд в российские проекты за долю в FESCO. Отмечалось, что они уже подавали заявку на покупку доли в 2017 году, однако правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала им сделку. По данным издания, на продажу были выставлены все три крупных пакета акций транспортной группы.

Автор: Кристина Астафурова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Трансконтейнер», Fesco, Сергей Шишкарев
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