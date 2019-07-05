«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

«Газпром», оператор «Северного потока-2», и сам британский суд об этом пока не сообщали, однако, как указывает «Нафтогаз», решение было вынесено 11 июня. Заморозка дивидендов нужна как гарантия исполнения требований суда

Фото: Zuma / ТАСС

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», которое поступило в РБК.

Соответствующее решение суд вынес 11 июня 2019 года, утверждает украинская компания. Он учел «продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые «Газпрому» придется заплатить «Нафтогазу».

Также суд обязал «Газпром» получать согласие «Нафтогаза» или суда на получение дивидендов от Nord Stream 2 AG.

В марте Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по разбирательству о транзите газа между «Газпромом» и «Нафтогазом». Суд временно прекратил рассмотрение дела до тех пор, пока не окончится производство в апелляционной инстанции шведского суда округа Свеа. Ближайшие слушания назначены на октябрь 2019 года.