«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,51 +0,03 EUR Бирж. 71,51 -0,12 Brent 63,48 -0,16% USD Нал. 63,88 63,09 EUR Нал. 71,99 71,15 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1259 -0,0034 BTC/USD Бирж. 11 225,00 +52,00 IMOEX 2 836,10 -0,24% RTSI 1 406,76 -0,34% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Индекс МосБиржи ₽3 124 (+10,16%) прогноз Открытие Брокер к 04.10.19
АФК Система ₽20 (+74,34%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
BRENT $65,26 (+2,8%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Netflix $470 (+23,12%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Индекс МосБиржи ₽3 124 (+10,16%) прогноз Открытие Брокер к 04.10.19
АФК Система ₽20 (+74,34%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
BRENT $65,26 (+2,8%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Netflix $470 (+23,12%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 12:14
ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральском округе Политика, 15:17 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 15:16 Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Общество, 15:11 В Москве четыре человека пострадали при столкновении автомобилей на МКАД Общество, 15:10 «Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым Спорт, 15:02 Минпросвещения ответило на идею о запрете мобильных в школах Общество, 14:58 «Нафтогаз» в случае прекращения транзита газа потребует компенсации Бизнес, 14:49 Счеты для бизнеса: сколько денег робот сэкономит вам на доставке Pro, 14:45 Амстердам отказался принимать «Евровидение» в 2020 году Общество, 14:41 Членов МОК Попова и Бубку обвинили в коррупции. Что важно знать Спорт, 14:38 СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста ЦСКА в итальянский клуб Спорт, 14:38 Появилось видео задержания укравшей ₽20 млн из банка кассира Общество, 14:31 В лагере в Ленинградской области произошла вспышка сальмонеллеза Общество, 14:22 Зеленский назначил нового главу Донецкой области Политика, 14:19
Бизнес ,  
0 
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
«Газпром», оператор «Северного потока-2», и сам британский суд об этом пока не сообщали, однако, как указывает «Нафтогаз», решение было вынесено 11 июня. Заморозка дивидендов нужна как гарантия исполнения требований суда
Фото: Zuma / ТАСС

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», которое поступило в РБК.

Бизнес
В «Нафтогазе» предупредили о полном прекращении транзита газа в 2020 году

Соответствующее решение суд вынес 11 июня 2019 года, утверждает украинская компания. Он учел «продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые «Газпрому» придется заплатить «Нафтогазу».

Также суд обязал «Газпром» получать согласие «Нафтогаза» или суда на получение дивидендов от Nord Stream 2 AG.

В марте Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по разбирательству о транзите газа между «Газпромом» и «Нафтогазом». Суд временно прекратил рассмотрение дела до тех пор, пока не окончится производство в апелляционной инстанции шведского суда округа Свеа. Ближайшие слушания назначены на октябрь 2019 года.

Бизнес
«Нафтогаз» усомнился в возможности «Газпрома» дать 25% скидки на газ

Согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен заплатить украинской стороне $2,56 млрд. Российская компания это оспаривает. Летом прошлого года «Нафтогаз» начал арестовывать активы «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах в качестве принудительного взыскания этих средств.

«Газпром» неоднократно предлагал Киеву завершить спор на эту сумму миром, однако оппоненты это отвергали.

Авторы: Анна Трунина, Людмила Подобедова
Теги: Nord Stream 2 AG, Нафтогаз, Украина, ПАО Газпром, дивиденды
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter