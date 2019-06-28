«Нафтогаз» усомнился в возможности «Газпрома» дать 25% скидки на газ

В «Нафтогазе» заявили, что «Газпром» должен ежегодно продавать Украине 5 млрд куб. м газа по ценам на уровне немецкого рынка, но не делает это. В украинской компании сомневаются, что Москва пойдет на снижение цен

Юрий Витренко (Фото: vitaliy.shcherbenko / Facebook)

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что «Газпром» вряд ли будет продавать Украине газ по цене дешевле, чем на немецком рынке.

По его словам, текущий контракт предусматривает, что «Газпром» должен поставлять по такой цене 5 млрд куб. м газа в год. Однако российская компания не выполняет эти обязательства, утверждает Витренко.

«Зато господин Миллер (глава «Газпрома» — Алексей Миллер) рассказывает о готовности вести переговоры о новых поставках по цене ниже цены в Германии. Кто-то в это верит?» — написал он в Facebook.

Ранее Миллер заявил, что предметные переговоры о газе между Москвой и Киевом можно ожидать после формирования нового правительства Украины. По его словам, украинской стороне в первую очередь нужно обратить внимание не на транзит газа, а на его поставки. Для этого стоит оценить объемы мощностей на российско-украинской границе и возможность реверса из Европы, считает глава «Газпрома».