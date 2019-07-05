«Татнефть» купила у финской Neste сеть из 75 АЗС и терминал в Петербурге

«Татнефть» купила у финской Neste сеть из 75 АЗС и терминал в Петербурге

Финская компания «Neste» решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть»

Финская компания Neste договорилась о продаже своего розничного топливного бизнеса компании «Татнефть», говорится в сообщении последней. В России Neste принадлежали 75 автозаправочных станций и терминал в Санкт-Петербурге.

Завершение продажи должно быть одобрено российскими антимонопольными органами. Компании ожидают, что это произойдет к концу 2019 года.

В соответствии с отдельным соглашением между компаниями после купли-продажи рознично-сбытовая сеть будет продолжать функционировать под брендом Neste до 5 лет. Стоимость сделки стороны не раскрывают.

Президент и главный исполнительный директор Neste Питер Ванакер, которого цитирует «Татнефть», объяснил решение продать бизнес стремлением сосредоточиться на стратегических целях компании, а именно на планах стать «мировым лидером в области решений по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла».

В Neste также отметили, что намерены сосредоточиться на развитии собственного бизнеса в Финляндии и в странах Балтии, где у компании более 1 тыс. АЗС и есть планы по поставкам возобновляемого дизельного топлива с собственных нефтеперерабатывающих заводов.