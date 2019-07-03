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Сети АЗС на Дальнем Востоке заявили о «нелогичном» росте цен на бензин
После окончания действия соглашения нефтяников с правительством о сдерживании цен на бензин стоимость топлива на НПЗ Дальнего Востока начала расти. Логика рынка нарушена, говорят владельцы АЗС: оптовые цены превысили розничные
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Почему на Дальнем Востоке снова возник риск роста цен на бензин

Биржевые цены на топливо с нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке превысили розничные после окончания действия соглашения нефтяников с правительством (действовало до 30 июня 2019 года), рассказал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, который является совладельцем сети АЗС «Октант» в Уссурийске.

В конце 2018 года правительство заключило с десятью крупнейшими нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо. 1 июля срок действия этого соглашения истек, но власти пообещали нефтяникам поддержку в виде демпфирующей надбавки (компенсации) в случае продолжения сдерживания цен на внутреннем рынке: им будут компенсировать 60–70% разницы между рыночной ценой и установленной правительством, которая считается индикативной.

По данным Чирскова, в среду, 3 июля, крупнооптовая цена с Комсомольского НПЗ «Роснефти» превысила индикативную с нефтебаз «РН-Востокнефтепродукт» во Владивостоке: по дизельному топливу — на 7,3 тыс. руб., по бензину АИ-92 — на 2,5 тыс. руб., по АИ-95 — на 2,7 тыс. руб. за тонну. Однако розничные цены и крупные компании, и независимые сети АЗС (не входят в крупные нефтяные холдинги) пока держат примерно на одном уровне: например, на заправках «Роснефти» во Владивостоке литр бензина АИ-92 стоит 43,35 руб., у «Нефтегазхолдинга» (владеет Хабаровским НПЗ), принадлежащего экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, — 43,92 руб., у «Октанта» — 43,37 руб., а АИ-95 — 44,25 руб., 44,27 руб. и 44,37 руб. соответственно. В Москве крупные нефтяные холдинги и независимые сети АЗС также держат цены примерно на одном уровне, после соглашения с правительством они выросли на несколько копеек.

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«Роснефть» отпускает товар в ограниченном режиме, а «Нефтегазхолдинг» продает не более 1 т дизтоплива на своих нефтебазах, а бензин там отсутствует, указывает Чирсков. «Если мы начнем продавать то, что купили на бирже в июне, то максимум через 10 дней цены на АЗС начнут расти на 1-2 руб. за литр», — говорит он. В прошлом году из-за этого владельцы независимых сетей АЗС начали терять клиентов: те уходили к крупным компаниям, которые могли позволить себе держать цены более низкими. «Те, кто сегодня решит держать розничные цены на одном уровне с крупными нефтяниками, будут вынуждены нести убытки. Чтобы хоть как-то выиграть по цене продукции, регион может начать снова наполняться суррогатным топливом на АЗС или же заправки начнут банкротиться», — предупреждает глава «Приморского топливного союза».

Дальневосточная премия

Исследовательская группа «Петромаркет» подсчитала, что в Дальневосточном федеральном округе цены на бензин и дизтопливо традиционно выше среднероссийских. Так, в июне 2019 года стоимость АИ-92 на региональных заправках превысила среднее значение для остальной части страны на 10%, или примерно на 4,1 руб. за литр. Для летних сортов дизтоплива разница составила 12%, или более чем 5,4 руб. за литр. При этом суммарная чистая маржа торговли топливом в розничном и мелкооптовом каналах в федеральном округе ниже, чем за его пределами (упала с январских значений в 4,2 руб. до 0,7 руб. за литр. А чистая маржа АЗС и нефтебаз в регионе с учетом НДС по АИ-92 и дизельному топливу упала до отрицательных значений: до минус 1,168 тыс. руб. и 1,2 тыс. руб. за 1 т соответственно.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша обращает внимание на то, что крупнооптовые цен на дизтопливо на Дальнем Востоке уже превысили индикативные цены (предельные мелкооптовые цены, которые были прописаны в соглашении нефтяников с правительством для каждого региона). Крупнооптовые цены на бензин, по его данным, пока не превышают индикативные, но уже критичны для маржинальности АЗС. «Сложилась странная ситуация. По логике рынка крупнооптовые цены на топливо должны быть ниже мелкооптовых и точно не могут превышать розничные», — указывает он. «Если мелкооптовые цены приблизятся к крупнооптовым, договоренности с правительством будут нарушены. Никто не понимает, как в этом случае быть участникам рынка», — отмечает Аркуша.

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил РБК, что ситуация по бензину на Дальне Востоке "такая же, как в других регионах, но есть вопросы относительно цены дизтоплива". «Цены во всех сферах мы продолжаем мониторить, и в крупном опте, и в мелком опте, и в розничном сегменте», — сказал чиновник. Голомолзин напомнил, что на уровне правительства было принято решение применять дополнительные вычеты по демпферу в качестве меры поддержки Дальнего Востока, но его внедрение — компетенция Минфина и Минэнерго. Размер дополнительных компенсаций нефтяникам за сдерживание цен на Дальний Восток оценивался в 5 тыс. руб за т.

Как правительство может повлиять на ситуацию

Основными поставщиками топлива на Дальний Восток являются Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга». Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал РБК, что правительство должно определиться с приоритетами: или решать проблемы потребителей топлива, сдерживая цены на заправках, или проблемы маржинальности независимых АЗС. «Это абсолютно разные задачи. При способе ценообразования независимых сетей АЗС в текущих условиях им не выжить», — предупредил он. Леонтьев отмечает дефицит нефтепродуктов на Дальнем Востоке, так как там всего два крупных НПЗ, которые производят около 50% от потребностей региона в нефтепродуктах, а большие транспортные издержки делают нерентабельными снабжение с других заводов

«Наши цены в рознице и в мелком опте соответствуют индикативам и не превышают инфляцию. Крупным оптом мы пока не торговали, так как сами покупали товар на бирже. Мы исходим из необходимости обеспечения в первую очередь собственных АЗС в регионе, и только в случае наличия остатков продаем сторонним покупателям», — сказал РБК представитель «Нефтегазхолдинга» Рустам Кажаров.

Высокие цены на нефтепродукты — это проблема не только Приморского края, это проблема всего Дальнего Востока, сказал РБК политолог Ростислав Туровский. Протесты по этой причине возникали на Камчатке пару лет назад, вспоминает он: «В изолированном регионе эта проблема ощущается острее, так как там работают монополисты и когда они завышают цены, людям деваться некуда и недовольство обостряется». Проблема лежит в отношениях между федеральным правительством и нефтяными компаниями, объясняет Туровский. 

На совещании в понедельник, 1 июля, премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости следить за ценами на топливо после прекращения действия соглашения правительства с нефтяниками. «Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить кому-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится. Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — предупредил Медведев, подразумевая введение заградительных пошлин на экспорт бензина и других нефтепродуктов.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Елизавета Антонова
Теги: цены на бензин, дизель, Дальний Восток
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