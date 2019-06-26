Независимые АЗС заявили о попадании рынка бензина в «регуляторные тиски»

Владельцы независимых АЗС попросили первого вице-премьера Антона Силуанова предотвратить «деградацию» топливной отрасли. Прибыль АЗС — около нуля, утверждают владельцы заправок

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Все виды топливного бизнеса в России — от переработки до розницы — попали в регуляторные тиски, находятся в кризисе и в условиях «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России будут стагнировать и обречены на деградацию, сообщил в письме первому вице-премьеру Антону Силуанову президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов. Письмо было отправлено 25 июня.

Систему регуляторных тисков создали решения правительство, утверждает Баженов. «Правительство предпринимает попытки сбалансировать ситуацию, не допустив при этом резких ценовых скачков в розничном сегменте», — пишет глава НТС. Но это привело только к зарегулированию отрасли, указывает он.

С одной стороны, правительство заморозило цены в рознице, ограничив их пределами инфляции, а с другой — владельцам АЗС приходится платить заводам за топливо, так как цена включает в себя высокие акцизы, следует из письма Баженова. Точечные механизмы для стабилизации ситуации, которые внедряет правительство, приводят к негативным долгосрочным последствиям, указывает он.

Сейчас независимая АЗС может продать литр Аи 92 примерно на 4 руб дороже, чем купила на нефтебазе или бирже (с учетом транспортных издержек), сказал РБК Баженов. Но из этой суммы вычитаются операционные расходы (зарплаты, коммунальные платежи, стоимость спецодежды, которую нужно менять каждый год и тд), и АЗС работает или в убыток или ее прибыль колеблется в районе нуля, объясняет он. Это подтверждает аналитик Reuters Максим Назаров. По его словам, сейчас в центральном регионе АЗС может заработать 4-4,5 руб на литр, но для работы в ноль многим нужно зарабатывать 5,5-6 руб на литр. В других регионах, где большие расстояния от НПЗ и нефтебаз до АЗС, маржа у заправок меньше, говорит Назаров. Ситуация не позволяет поддерживать и развивать бизнес: в России не хватает заправок, сейчас их всего 25 тыс заправок, в 10 раз меньше, чем в Америке, но в действующих налоговых условиях вкладывать в модернизацию, в строительство новых АЗС, в развитие сервиса никто не будет, заключает Баженов.

В качестве решения НТС предложил снизить акцизы, отменить механизм компенсации нефтяникам низких цен на топливо как слишком сложный и непредсказуемый, перераспределить налоговую нагрузку с розницы и нефтепереработки на добычу.