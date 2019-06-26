Независимые АЗС заявили о попадании рынка бензина в «регуляторные тиски»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,22 +0,38 EUR Бирж. 71,86 +0,43 Brent 65,72 +0,61% USD Нал. 63,55 62,82 EUR Нал. 72,19 71,43 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1364 -0,0007 BTC/USD Бирж. 12 581,00 +851,00 IMOEX 2 768,09 +0,51% RTSI 1 379,24 -0,12% DJIA 26 548,22 -0,67% Nasdaq 7 884,72 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $305 (+22,72%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,36%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,73%) прогноз Jefferies к 01.05.20
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+22,72%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,36%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,73%) прогноз Jefferies к 01.05.20
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Мосгорсуд продлил арест братьям Магомедовым до конца сентября Политика, 13:47 Владелец грузинской турфирмы — о последствиях запрета полетов в страну Pro, 13:47 В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту Общество, 13:46 В Красноярске выпускникам подарили тортики в виде надгробий Общество, 13:44 Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб. Технологии и медиа, 13:39 Летние трансферы ведущих клубов чемпионата России по футболу. Главное Спорт, 13:37 Хрусталь и фарфор на фоне Средиземноморья: съемка «РБК Стиль» Стиль, 13:36 Независимые АЗС заявили о попадании рынка бензина в «регуляторные тиски» Бизнес, 13:33 В ДНР сообщили о задержании организаторов покушения на власти республики Общество, 13:23 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 13:22 Савченко зарегистрировалась на выборы в Раду от Донбасса Политика, 13:21 Новый Audi Q7: первое знакомство Авто, 13:17 Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества Общество, 13:11 В число сеяных теннисистов на Уимблдоне попали трое россиян Спорт, 13:10
Бизнес ,  
0 
Независимые АЗС заявили о попадании рынка бензина в «регуляторные тиски»
Владельцы независимых АЗС попросили первого вице-премьера Антона Силуанова предотвратить «деградацию» топливной отрасли. Прибыль АЗС — около нуля, утверждают владельцы заправок
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Все виды топливного бизнеса в России — от переработки до розницы — попали в регуляторные тиски, находятся в кризисе и в условиях «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России будут стагнировать и обречены на деградацию, сообщил в письме первому вице-премьеру Антону Силуанову президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов. Письмо было отправлено 25 июня. 

Систему регуляторных тисков создали решения правительство, утверждает Баженов. «Правительство предпринимает попытки сбалансировать ситуацию, не допустив при этом резких ценовых скачков в розничном сегменте», — пишет глава НТС. Но это привело только к зарегулированию отрасли, указывает он.

С одной стороны, правительство заморозило цены в рознице, ограничив их пределами инфляции, а с другой — владельцам АЗС приходится платить заводам за топливо, так как цена включает в себя высокие акцизы, следует из письма Баженова. Точечные механизмы для стабилизации ситуации, которые внедряет правительство, приводят к негативным долгосрочным последствиям, указывает он.

Сейчас независимая АЗС может продать литр Аи 92 примерно на 4 руб дороже, чем купила на нефтебазе или бирже (с учетом транспортных издержек), сказал РБК Баженов. Но из этой суммы вычитаются операционные расходы (зарплаты, коммунальные платежи, стоимость спецодежды, которую нужно менять каждый год и тд), и АЗС работает или в убыток или ее прибыль колеблется в районе нуля, объясняет он. Это подтверждает аналитик Reuters Максим Назаров. По его словам, сейчас в центральном регионе АЗС может заработать 4-4,5 руб на литр, но для работы в ноль многим нужно зарабатывать 5,5-6 руб на литр. В других регионах, где большие расстояния от НПЗ и нефтебаз до АЗС, маржа у заправок меньше, говорит Назаров. Ситуация не позволяет поддерживать и развивать бизнес: в России не хватает заправок, сейчас их всего 25 тыс заправок, в 10 раз меньше, чем в Америке, но в действующих налоговых условиях вкладывать в модернизацию, в строительство новых АЗС, в развитие сервиса никто не будет, заключает Баженов. 

В качестве решения НТС предложил снизить акцизы, отменить механизм компенсации нефтяникам низких цен на топливо как слишком сложный и непредсказуемый, перераспределить налоговую нагрузку с розницы и нефтепереработки на добычу.

Представитель вице-премьера Антона Силуанова пока не ответил на запрос РБК.

В прошлом году из-за весеннего скачка цен на топливо правительство заморозило цены на заправках и в опте, обязало нефтяников увеличить поставки на внутренний рынок, а также предложило механизм компенсаций - демпфер. Теперь, в случае дисконта на внутреннем рынке по отношению к экспортному, нефтяные компании смогут частично компенсировать недополученную прибыль из бюджета, а в случае существенной премии на внутреннем рынке - доплатить государству. Осенью прошлого года компании подписали соглашения, в которых обязались сдерживать цены на топливо, весной эти договоренности были продлены до 1 июля. В июне вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что не видит предпосылок для продления соглашений. 

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: цены на бензин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter